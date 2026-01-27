הוועדה לבחירת יקירי העיר ירושלים בעיריית ירושלים בחרה את 12 יקירי העיר לשנת תשפ״ו – 2026, בין הנבחרים גם העיתונאי והשחיין המפורסם. העיטור יוענק ליקירי העיר בטקס מיוחד, המתקיים מדי שנה ביום ירושלים

הוועדה לבחירת יקירי העיר ירושלים בעיריית ירושלים בחרה את 12 יקירי העיר לשנת תשפ״ו – 2026. העיטור יוענק לנבחרים ביום ירושלים הקרוב, והיא מפרסמת היום (שלישי) את שמות הזוכים לכבוד הירושלמי, ביניהם נמנה גם העיתונאי והשחיין המפורסם משה גרטל.

האישים נבחרו על ידי ועדה ציבורית בראשות נשיא בית המשפט המחוזי ירושלים בדימוס, השופט דוד חשין. העיטור מוענק על ידי ראש העיר ירושלים מאז שנת 1967 לאישים, אשר תורמים מזמנם וממרצם למען העיר ירושלים ובעלי תרומה משמעותית וייחודית לעיר.

רשימת האישים שנבחרו לקבל את העיטור תובא לאישור מועצת העיר בישיבתה הקרובה. העיטור יוענק ליקירי העיר בטקס מיוחד, המתקיים מדי שנה ביום ירושלים. להלן פרטים אודות 12 הזוכים בעיטור "יקיר ירושלים":

מר אברהם ברדריאן:

העיטור יוענק למר אברהם ברדריאן על תרומתו רבת השנים לפיתוחה הפיזי והעירוני של ירושלים. ברדריאן היה שותף לביצוע פרויקטים מרכזיים בעיר, בהם הרכבת הקלה, כיכר צה"ל, גן הפעמון, כיכר הדוידקה, שיקום חומות העיר העתיקה ואנדרטת התאומים. לצד עשייתו המקצועית, עסק לאורך השנים בפעילות חברתית, תרומה לקהילה וסיוע למשפחות נזקקות, לקליטת עלייה ולחיילי צה"ל.

עו"ד אליאס (דאוד) חורי:

העיטור יינתן לעו"ד אליאס חורי על תרומתו רבת השנים לחיי המשפט, ההשכלה והתרבות בירושלים, ועל הנהגה אזרחית המחזקת מוסדות ציבוריים וקהילתיים בעיר. עו"ד חורי הקים את קרן המלגות ע"ש ג'ורג' חורי באוניברסיטה העברית, המעניקה סיוע לסטודנטים יהודים וערבים כאחד, מתוך חזון של חיים משותפים, חינוך ועתיד משותף בירושלים.

מר אליהו עבוד לוי:

העיטור יוענק למר אליהו עבוד לוי על תרומתו יוצאת הדופן לבנייתה ולפיתוחה של ירושלים. עבוד לוי ובני משפחתו נטלו חלק בביצוע פרויקטים לאומיים ועירוניים מרכזיים, בהם רחבת הכותל, הכנסת, מוזיאון ישראל, יד ושם, בתי החולים הדסה, שערי צדק והרצוג, ומלונות מרכזיים בעיר. בנוסף, השתתף במלחמות ישראל ונטל חלק בשחרור ירושלים.

מר בן ציון (ריצ'רד) הוכשטיין:

העיטור יינתן למר בן ציון הוכשטיין על תרומתו המשמעותית לפיתוח מערכת הבריאות והחוסן האזרחי בירושלים. כיו"ר הוועד המנהל של המרכז הרפואי שערי צדק, הוביל מהפכה רפואית רחבת היקף והפך את בית החולים למרכז רפואי אקדמי מתקדם. לצד זאת, תרם במשך שנים רבות למוסדות חינוך, רווחה וחסד בעיר.

ד"ר דוד זכות:

העיטור יוענק לד"ר דוד זכות על תרומתו לפיתוח והנגשת שירותי הרפואה לנשים בירושלים, ועל יצירת מודל מרכזי בריאות האישה שהוטמע ברחבי הארץ. ד"ר זכות תרם לצמצום פערים בנגישות לבריאות, טיפל באלפי מטופלות ולקח חלק במחקר ובפיתוח תחום הביוטכנולוגיה בעיר.

פרופ' חיים לוטן:

העיטור יינתן לפרופ' חיים לוטן על תרומתו לקידום רפואת הלב בירושלים, על הכנסת טכנולוגיות מתקדמות ופורצות דרך בתחום הצנתורים, ועל הובלת כינוסים בינלאומיים שהציבו את ירושלים במרכז מפת החדשנות הרפואית העולמית.

מר יעקב אפרתי:

העיטור יוענק למר יעקב אפרתי על תרומתו רבת השנים לפיתוח התשתיות האורבניות בירושלים – מים, ביוב, תחבורה ופנאי – ועל תפקידיו הבכירים בעירייה ובשירות הציבורי. בנוסף, על פעילותו ההתנדבותית ותרומתו לפיתוח גן החיות התנ"כי והרובע היהודי.

ד"ר מרים קדרון:

העיטור יינתן לד"ר מרים קדרון על תרומתה כמדענית וחוקרת בתחום הביוכימיה והפרמקולוגיה, על פיתוח מחקר מדעי מתקדם בירושלים ועל שותפותה בהקמת חברת Oramed Pharmaceuticals. במקביל לפעילותה המדעית, עוסקת ד"ר קדרון בעשייה קהילתית וחברתית ענפה בעיר.

מר משה גרטל:

העיטור יוענק למר משה גרטל על פעילותו כעיתונאי ושדר ספורט, ועל הישגיו כשחיין מאסטרס המייצג את ירושלים בארץ ובעולם. בנוסף, העיטור יינתן על פועלו לקידום ספורט, אורח חיים בריא וחיבור בין אוכלוסיות שונות בעיר באמצעות פעילות קהילתית.

ד"ר נילי ינאי:

העיטור יינתן לד"ר נילי ינאי על פעילותה רבת השנים כרופאת נשים ומיילדות בירושלים, על ליווי אלפי נשים, תרומתה לחלוציות רפואית בעיר ופעילותה כמופת לרפואה מקצועית, אנושית וקהילתית.

גב' שמחה סיאני:

העיטור יוענק לגב' שמחה סיאני על תרומתה לחיי התרבות והספרות בירושלים, על יזמות תרבותיות מתמשכות, כתיבה, הוצאה לאור ופעילות חינוכית, ועל עשייה קהילתית רחבה עם אוכלוסיות מגוונות בעיר.

גב' שרה מונדרר:

העיטור יינתן לגב' שרה מונדרר על עשייה חינוכית רציפה וארוכת שנים בירושלים, על ניהול מערך חינוכי רחב גם בגיל מתקדם, ועל תרומתה הישירה לחיזוק מערכת החינוך העירונית ועבודה עם תלמידים, משפחות וצוותי חינוך מכלל המגזרים.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון:

"12 נשות ואנשי המופת שנבחרו ליקירי העיר ירושלים מגלמים את הפסיפס האנושי, הערכי והמקצועי של ירושלים. כל אחת ואחד מהם מהווים אבן יסוד בבנייתה של עיר ערכית, מתקדמת, מכילה ומלוכדת. פועלם רב-השנים – בתחומי הבריאות, החינוך, התרבות, המדע, התשתיות, הספורט והעשייה החברתית – הוא עדות חיה לאהבת ירושלים ולמחויבות עמוקה לתושביה. תרומתם הייחודית היא נכס יקר לעיר ולחברה הישראלית כולה, והיא מעוררת השראה לדורות הבאים. נמשיך יחד לבנות ירושלים חזקה, מאוחדת ומלאת תקווה."