בעוד ארצות הברית מגבירה את נוכחותה הצבאית באזור, ב"ציר ההתנגדות" האיראני – הכוחות החמושים שלה במדינות השונות – משדרים בשבוע האחרון מסרים של היערכות למלחמה רב-זירתית.

ברקע הגעתה של נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" (CVN 72) לתחומי פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM), גובר החשש כי אנו ניצבים בפני עימות ישיר חסר תקדים בין וושינגטון לטהרן.

הקווים האדומים של טהרן

על פי הערכות מודיעיניות, איראן ושלוחותיה לא ימהרו להצית מלחמה אזורית על כל תקרית נקודתית, אך ישנם "קווים אדומים" שחצייתם תגרור תגובה אגרסיבית. ניסיון פגיעה ישיר במנהיג העליון, עלי חמינאי, או מהלך צבאי שמטרתו המוצהרת היא הפלת המשטר האיראני, מוגדרים כ"אירוע מכונן". במצב כזה, ההנחיה שתצא מטהרן לשלוחותיה תהיה ברורה: הפעלת כל הכוח נגד יעדים אמריקניים וישראליים.

הזירה התימנית: איום על חופש השיט

החות'ים בתימן, שהוכיחו בשנתיים האחרונות את יכולתם לשבש את נתיבי הסחר העולמיים, כבר החלו בלוחמה פסיכולוגית. לאחרונה פרסמו המורדים תיעוד של כלי שיט עולה באש תחת הכותרת המאיימת "בקרוב". המסר ברור: כל מתקפה על איראן תוביל לחסימה חוזרת של הים האדום ולפגיעה בספינות מערביות.

הזירה העיראקית: "מות קדושים או ניצחון"

בעיראק, המיליציות השיעיות הפרו-איראניות נמצאות בכוננות עליונה. מזכ"ל "כתאיב חיזבאללה" שיגר אזהרה חריפה למערב, כשהוא מבהיר שהמערכה לא תהיה קלה וקורא לאנשיו להיערך לאחת משתי אפשרויות: "מות קדושים או ניצחון". עבור ארה"ב, המשמעות היא סכנה מוחשית לבסיסים ולכוחות המוצבים בעיראק ובסוריה.

חיזבאללה בלבנון: בין הפטיש לסדן

בניגוד לטון המיליטנטי בתימן ובעיראק, בארגון חיזבאללה בלבנון ניכרת בשלב זה זהירות יחסית. הארגון, שספג מכות קשות מאוד במהלך השנתיים האחרונות, מנסה להימנע ממתן עילה לישראל לפתוח במתקפה רחבה שתביא לקריסתו המוחלטת.

עם זאת, בחיזבאללה מבינים כי אם טהרן תעמוד בפני סכנה קיומית, "עמדת ההמתנה" תשתנה. במצב של עימות כולל, גם הארסנל שנותר בידי הארגון בלבנון יופנה למערכה, מה שעלול להוביל להסלמה רב-זירתית שתכלול ירי טילים וכטב"מים מסיבי לעבר ישראל.