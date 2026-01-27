אחרי כמעט שבוע, בית המשפט באשקלון מתיר לפרסם משפט אחד על הפרשייה הביטחונית בדרום: ""בימים אלו נחקרת פרשייה רבת מעורבים של הברחות סחורות מישראל לעזה"

הפרשייה הביטחונית בדרום. בית משפט השלום באשקלון התיר הבוקר בתום דיון חסוי, כי ניתן לפרסם משפט אחד על הפרשייה הביטחונית בדרום:

"בימים אלו נחקרת פרשייה רבת מעורבים של הברחות סחורות מישראל לעזה".

הפרשה נחקרת על ידי השב"כ ועל ידי המשטרה. שאר פרטי החקירה נמצאים תחת צו איסור פרסום.

אתמול פרסם הרב יוסף זייני, אביו של ראש השב"כ דוד זיני הודעה בווטסאפ בה נכתב: "אין לנו ספק כל שהוא שהכל שקר גס. ואפילו יביאו סרטון, ותמונות המוכיחות כביכול ,אין שום ספק שהכל פוברק, על מנת להזיק ל"חשוד" ולמשפחתו. כל מי שיאמין לסיפור הזה הוא בגדר עוזר לשפיכות דם צדיקים!!".

כתבים שונים קישרו בין הפרשה לבין הדברים שכתב הרב.