מסמך פנימי של הג'יהאד האסלאמי חושף, כי הארגון ידע שאלפי עזתים נהרגים מהרקטות הפגומות שלהם. "זה מחיר המלחמה", תירץ ראש הזרוע הצבאית

מסמך פנימי של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, שנחשף במהלך המלחמה ברצועת עזה ונחקר במרכז המידע למודיעין ולטרור, מגלה כי הנהגת הארגון הייתה מודעת לכך שרקטות רבות שבידיה פגומות ונופלות בתוך הרצועה – וגורמות להרג אזרחים פלסטינים, כך חשף היום אליאור לוי בכאן רשת ב'.

המסמך מסכם פגישה שהתקיימה בביירות בין בכיר חמאס, שכינויו במסמך "אחמד", לבין ראש הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, אכרם עג'ורי. במסמך מתואר כיצד בכיר חמאס האשים את הג'יהאד האיסלאמי בכך שרקטותיו נופלות על בתי אזרחים בעזה.

בתגובה לכך כתב עג'ורי: "אנחנו במלחמה. וגם אם ייהרגו אלף איש מאש ידידותית – זה מחיר המלחמה."

עוד עולה מהמסמך כי עג'ורי הודה שהארגון מודע לבעיות ברקטות שבידיו, שיוצרו על בסיס שרטוטים שהועברו ממשמרות המהפכה האיראניים – ולמרות זאת המשיך בשיגורים, גם מעומק הרצועה.