מארגנים טיול נטיעות, או משתתפים באחד כזה? לקראת חגיגות ראש השנה לאילנות בהיקף מלא אחרי שנתיים מורכבות – המוסד לבטיחות ולגהות מפרסם הנחיות מפורטות למניעת תאונות בעבודות הכנה וביום הנטיעות עצמו

ט"ו בשבט הקרוב צפוי להיות החגיגי ביותר מזה שנים. משפחות, תלמידים ומתנדבים יוצאים ליערות, גינות ונחלים לשתול עצים בהמוניהם – פעילות משותפת ורחבה כפי שהייתה לפני הקורונה, ובוודאי לפני תחילת המלחמה. לאור הבשורה על החזרתו של רן גואילי ז"ל לקבר ישראל, השמחה אף גדלה.

לצד השמחה והחיבור לאדמה, מדגיש המוסד לבטיחות ולגהות (המוס"ל) כי ההכנה והנטיעה בט"ו בשבט כרוכות בסיכונים של ממש – מחומרי הדברה ועד בורות פתוחים. "חשוב לשלב בטיחות כחלק בלתי נפרד מחוויית החג", נמסר.

הנחיות בטיחות עיקריות

הדברה ודישון

השתמשו בחומרים ברעילות נמוכה, כמות מדויקת בלבד

אחסון במקום סגור ומאוורר, באריזה מקורית

קריאת הוראות האריזה חובה

ציוד מגן: מסכה עם מסנן, כפפות, נעליים סגורות

אריזות ריקות – שטיפה, ניקוב, שקית ופח (לא קבורה ולא שריפה)

הרחקה מילדים

הכנת השטח

כפפות עבודה, נעליים גבוהות, בגדים ארוכים

הימנעות מהרמת משקל כבד לבד – עזרה או אמצעי הרמה

הפסקות בעבודה מאומצת

בדיקת שטח לנחשים ועקרבים

כובע רחב, קרם הגנה, שתייה מרובה בחום

כלי עבודה

וידוא תקינות וידיות מהודקות

אין להשאיר כלים מונחים על הקרקע – להעמידם בבטחה

ביום הנטיעות

שתילים ממשתלה מוכרת, ללא צמחים רעילים ליד ילדים

הרמה נכונה: כריעה, הצמדה לגוף, שימוש ברגליים

אין בורות פתוחים – סימון ומילוי ריקים

ערכת עזרה ראשונה חובה

גם בבית

הרחקת גרעינים, בוטנים ופיצוחים מילדים מתחת לגיל 5

חיתוך פירות לחתיכות קטנות

ד"ר מיקי וינקלר, מנכ"ל המוס"ל: "ט״ו בשבט הוא חג של צמיחה, חיבור לאדמה ואחריות לדורות הבאים. השקעה נכונה היום מניחה את היסודות לעתיד בטוח, יציב ומוצלח יותר."

אז בין אם אתם מארגנים טיול נטיעות עם הילדים או התלמידים, ובין אם אתם חברים בתנועת נוער ומשתתפים בטיול נטיעות: שימו לב לבטיחות. הקפידו להישמע להוראות הבטיחות המובאות למעלה, ושמרו על חג אילנו שמח – ובטוח.