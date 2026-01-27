חבר הכנסת בני גנץ התייחס לחזרתו של החלל החטוף האחרון רן גואילי, ונשאל האם לדעתו ישראל תחזור למלחמה בעזה. כך הוא השיב

ח"כ רא"ל בני גנץ, יו"ר כחול לבן, נשאל היום (שלישי) בראיון ברדיו 103fm האם לדעתו ישראל תחזור למלחמה בעזה, והשיב: "אני מעריך שנצטרך לחזור להילחם. אני לא יודע מתי זה יהיה".

גנץ הביע התרגשות מהשבת החלל החטוף האחרון רן גואילי והרחיב על המאמץ שהוביל לכך: "אין מילים לתאר את ההתרגשות. הראשון שנכנס והאחרון שיצא. שאפו גדול לכולם. אני וחבריי הכנסנו את השבת החטופים למטרות המלחמה, זו הייתה הדרישה שלנו.

זה היה מאוד חשוב ליצור את התנאים להשבת החטופים, ואז תמכנו ועבדנו בעסקה שהביאה לגל הראשון של החזרת החטופים. קראנו לזה קדימות להשבת החטופים. זה לא ביטל את מטרות המלחמה האחרות, זה ניצב בקדמתן. היו חששות שלא נצליח להגיע לכולם, חששות טבעיים, ועובדה שזה לקח הרבה מאוד זמן, אבל אני רוצה לברך על המוגמר, ולהביע הערכה גדולה למבצעים ולאלו שנאבקו ברחובות, לטראמפ, ולראש הממשלה".

על סגירת גלי צה"ל אמר גנץ: "כשכיהנתי כשר ביטחון חשבתי שצריך לסגור את גל"צ, אבל לא הצלחתי להעביר את זה בממשלה, והיועמ"שית קבעה שנדרשת החלטת ממשלה ולא היה לי רוב. אני חושב שלגלי צה"ל אין מקום במתכונת הישנה שלה.

כשר ביטחון אסרתי שחיילים על מדים יעסקו בפוליטיקה. זה לא אומר שאני נגד גלי צה"ל, אבל זה כמו 8200 של התקשורת. בממשלת האחדות הראשונה בתקופת הקורונה החזקתי במשרד התקשורת, ולא שמעתם את הרעשים האלה. שמרנו על ישראל נורמלית. עכשיו כשאנחנו רבים אחד עם השני – תראה לאן הגענו".