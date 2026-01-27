סא"ל במיל' אליסף ורמן, מפקד יחידת הסריקה ברבנות הצבאית, משחזר את הרגעים המצמררים בעומק הרצועה: החיפושים בין מאות גופות, הדמעות של הצוות הרפואי והרגע שבו נעטף הלוחם האחרון בדגל ישראל

המבצע להשבת גופתו של רני גואילי הי"ד, לוחם היס"מ שהיה החטוף הישראלי האחרון ברצועת עזה, הגיע לסיומו המרגש והכואב. בראיון ל'כאן רשת ב', סיפר סא"ל במיל' אליסף ורמן, מפקד יס"ר (יחידת סריקה) דרום של הרבנות הצבאית, על הלילה הדרמטי שבו נסגר המעגל עבור מדינה שלמה.

"עבדנו כל הלילה בקור מקפיא, לא הפסקנו לרגע", שילחזר ורמן. "קיבלנו אזורים רחבים מאוד לסריקה. הסברתי לאנשים שאסור לפספס, כי אם אתה מפספס חלל אחד – כל המבצע יורד לטמיון. עבדנו בשקט מופתי, חילצנו מאות גופות מתוך האדמה".

רגע השיא התרחש בשעות הצהריים בעמדת הבדיקה בשטח. "פתאום ראיתי את הידיים של הרופאה רועדות על המכשירים", תיאר ורמן בהתרגשות. "העיניים שלה נהיו אדומות, ופתאום ירדה לה דמעה. היא הסתכלה עליי וחייכה. באותו רגע היא צעקה: 'תטיסו לי לכאן את ממצא ככה וככה!'. הבנו שמצאנו את רני".

לאחר הזיהוי הסופי, התאספו כ-150 לוחמים ואנשי צוות שפעלו בשטח ועמדו בדקה של דומייה. "אנשים התחילו לבכות ולהתחבק על הכתפיים שלי", סיפר ורמן. "אחרי שאתה מטפל במאות חללים, פתאום לשמוע שהצלחת לסגור מעגל עם החלל האחרון בתוך עזה – זו תחושה שאי אפשר לתאר".

הכוח עטף את רני בדגל ישראל ואמר עליו "קדיש" בשטח הרצועה, תחת אבטחה כבדה. לאחר מכן נערך מסדר קרבי קצר בנוכחות הרמטכ"ל. ורמן סיכם את הרגע שבו הועבר הארון למשפחה: "כשמסרנו לאיציק, אביו של רני, את הארון – נסגר עבורנו המעגל המשמעותי ביותר במלחמה הזו".