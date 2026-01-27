נחום אמבר, הזמר העיראקי וכוכב התוכנית "העולם המופלא", ששודרה בערוץ 2 עם ארז טל, הלך לעולמו בשיבה טובה. ההלוויה תתקיים היום בצהריים בהרצליה

ברוך דיין האמת: אמש (שני) נפטר נחום אמבר, הזמר העיראקי וכוכב התוכנית "העולם המופלא" עם ארז טל. הלווייתו של אמבר תיערך היום (שלישי) בבית העלמין "העירוני החדש" בהרצליה. משפחתו האבלה תשב שבעה בהרצליה.

אמבר היה כוכב התוכנית "העולם המופלא". הוא זכור בזכות הופעתו שם וגם בזכות האלבום שלו: "נחום בחלל".

נכדו של אמבר, עמית אמבר, שיתף בפטירת סבו ובמועד הלוויה. הוא כתב: "נחום אמבר ז"ל. ענק בדור. סבא יקר ואהוב שלי. סבא, חבר, יועץ ואהוב על כל הבריות".

אמבר בתוכנית "העולם המופלא" עם אסף אשתר וארז טל

אמבר הותיר אחריו אישה, ילדים, נכדים ונינים. יהי זכרו ברוך.