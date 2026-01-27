בעקבות זיהום אוויר גבוה ברוב אזורי הארץ, משרדי הבריאות והגנת הסביבה קוראים לציבור להימנע מפעילויות חוץ, ומבהירים כי שהייה בחוץ עשויה להיות מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות פרסמו הבוקר (ג') התרעה דחופה לציבור, בשל ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים המורגשים בשעות אלו באזור מרכז הארץ ובנגב. על פי הנתונים, מדובר בזיהום אוויר גבוה שמקורו בסופת אבק המגיעה מצפון אפריקה כתוצאה מרוחות דרום-מערביות חזקות.

התחזית המטאורולוגית מצביעה על כך שהאבק ימשיך להתפשט בשעות הקרובות גם לאזור צפון הארץ. שיאו של האירוע צפוי מחר (ד'), אז חזוי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל חלקי הארץ.

הנחיות בריאותיות לציבור

לאור הנתונים, המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם משרד הבריאות, ממליץ לאוכלוסיות רגישות – ובהן חולי לב, חולי ריאות, קשישים, נשים בהיריון וילדים – להימנע מפעילות גופנית מאומצת מחוץ לבית. גם עבור שאר האוכלוסייה, ההמלצה היא לצמצם ככל הניתן פעילות גופנית מאומצת בחוץ עד לירידת ריכוזי האבק.

זיהום האוויר הכבד צפוי ללוות אותנו עד להופעת הגשמים, שאמורים "לשטוף" את האבק מהאטמוספירה. במשרד להגנת הסביבה מדגישים כי הם ממשיכים לעקוב אחר הנתונים בתחנות הניטור ויעדכנו את הציבור בהתאם להתפתחויות. ניתן לעקוב אחר המדדים בזמן אמת באתר "אוויר בסביבה" או ביישומון הייעודי של המשרד.