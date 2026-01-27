ערב השידורים של אתמול (שני) סיפק תמונה ברורה על הרגלי הצפייה בישראל : קשת 12 ממשיכה להוביל בבטחה, בעוד שעל המקום השני ניטש קרב עיקש בין ערוץ 14 לרשת 13. בפריים טיים אחרי החדשות "הפטריוטים" רושם אכזבה כש"אהבה חדשה" עוקף אותו בנתונים.

כבר בשעה 19:00, קרן מרציאנו והמהדורה המוקדמת סיפקו נתון עוצמתי של 14.8% (359 אלף צופים), כמעט פי שלושה מהמתחרה הקרוב ביותר. בגזרה הזו, ערוץ 14 עם שלזינגר וברדוגו (5.7%) עוקף משמעותית את ברוכי ברשת 13 (3.5%) ואת רועי שרון וליאל קייזר בכאן 11 (2.6%).

בזמן שיונית לוי מובילה את הטבלה עם 15.6%, הדרמה האמיתית מתרחשת במדרגות שמתחתיה. מגי טביבי וחדשות 14 ממשיכים להכות גלים עם 8.7%, ומשאירים מאחור את אודי סגל וחדשות 13, שמסתפקים ב-5.2%. נראה כי צופי האקטואליה הימניים נוטשים את הערוצים המסורתיים לטובת המהדורה של ערוץ 14.

כאן התמונה משתנה. אמנם "ריאיון מיוחד" בקשת 12 מוביל עם 13.3%, אך בבידור – רשת 13 עדיין רלוונטית מאוד. "אהבה חדשה" הניבה 9.6%, ועקפה את "הפטריוטים" עם ינון מגל (8.8%). זהו דפוס חוזר: הקהל של רשת מצטרף בתוכניות הריאליטי, אך לא נשאר למהדורות החדשות. כאן 11 סוגרת את הרצועה עם "האחוזון העליון" ב-4.1%.

ברצועת הלילה, גיא פינס שומר על הובלה (8.7%), כשמיד אחריו "הצינור" של רשת 13 עם נתון יפה של 7.1%, המעיד על נאמנות גבוהה של הצופים לפורמט. "פתחי ושי" בערוץ 14 רושמים 5.1%. האחרונים הם כאן 11 עם "אואזיס במדבר" שרושמים את הנתון 1.4%.