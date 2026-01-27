אחרי ההפסד אמש בדרבי התל אביבי, מועדון הכדורגל מכבי תל אביב החליט להיפרד מהמאמן ז'ארקו לאזטיץ' ומצוותו המקצועי. דן רומן ימלא את מקומו כמאמן זמני

הבעלים, מיץ’ גולדהאר, מסר הבוקר: "שוחחתי עם ז'ארקו והודעתי לו על החלטתי. אני רוצה להודות לז'ארקו על תרומתו למועדון במהלך כהונתו, כולל הובלת המועדון לזכייה באליפות ה- 26 שלו".

"מועדון הכדורגל מכבי תל אביב מאחל לז'ארקו ולצוותו את כל הטוב בהמשך הדרך", אמר גולדהאר והצהיר כי "דן רומן ימלא את מקומו כמאמן זמני".

כאמור, מכבי תל אביב הפסידה אמש בדרבי התל אביבי 2-1 ליריבתה המושבעת הפועל תל אביב. עד הדקה ה-92 מכבי עוד הובילה 1-0, אך הפועל תל אביב הצליחה לכבוש שני שערים תוך 4 דקות בתוספת הזמן, וניצחה בדרבי אחרי 12 שנים.