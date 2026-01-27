הפרשן הפוליטי עמית סגל, מתייחס היום (שלישי) לתאוריות סביב החזרת החטוף רן גואילי. לא מעט אנשים טענו כי נתניהו השאיר בכוונה את גואילי בעזה משיקולים פוליטיים, סגל תקף את המפיצים.
בדבריו אמר סגל: "המובן מאליו צריך להיאמר: גורמים בצבא דוחים את תיאוריית הקונספירציה ההזויה (והמבישה, לדעתי) שלפיה רן גוואילי הושאר בעזה למרות שמיקומו היה לכאורה ידוע. בצה״ל בדקו לאורך התקופה האחרונה שורת מיקומים, לרבות מנהרה שבה היה מידע על הימצאותו של רן בה.
מרגע שהתברר שהכיוון המוביל הוא בית הקברות תוכנן מבצע בהיקף משמעותי ביותר. פעולה של חודש נדחסה ליממה וחצי, אמר אתמול מקור אמריקני בכיר בהערכה. אי אפשר ללעוג ולהזדעזע לקונספירציית הבגידה בשבעה באוקטובר ובאותה נשימה ללחוש כבר יומיים על הגחלים של "ביבי השאיר אותו בעזה בכוונה משיקולים פוליטיים"".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
דימיטרי אוליאנובסקי
חילוט רכוש גירוש מיידי מהארץ----------------------------------עונש מידי למפיצי הקונספירציה09:18 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
זה מה שנשאר לשמאל שהביא על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית בשבע חזיתות - לעשות!קונספירציה!...09:52 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
הקונספירציה היחידה היא של הלוי, חליווה ורונן בר שהביאו על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית כשאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע לחלוטין והסתירו ממנו בזדון את כל ההתרעות לטבח כדי...
הקונספירציה היחידה היא של הלוי, חליווה ורונן בר שהביאו על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית כשאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע לחלוטין והסתירו ממנו בזדון את כל ההתרעות לטבח כדי שנתניהו לא ילחם בחמאס!!המשך 09:53 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
הקונספירציה היחידה היא של הלוי, חליווה ורונן בר שהביאו על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית כשאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע לחלוטין והסתירו ממנו בזדון את כל ההתרעות לטבח כדי...
הקונספירציה היחידה היא של הלוי, חליווה ורונן בר שהביאו על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית כשאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע לחלוטין והסתירו ממנו בזדון את כל ההתרעות לטבח כדי שנתניהו לא ילחם בחמאס!!המשך 09:53 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
זה מה שנשאר לשמאל שהביא על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית בשבע חזיתות - לעשות!קונספירציה!...09:52 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
חילוט רכוש גירוש מיידי מהארץ----------------------------------עונש מידי למפיצי הקונספירציה09:18 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר