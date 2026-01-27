הפרשן הפוליטי עמית סגל, מתייחס היום (שלישי) לתאוריות סביב החזרת החטוף רן גואילי. לא מעט אנשים טענו כי נתניהו השאיר בכוונה את גואילי בעזה משיקולים פוליטיים, סגל תקף את המפיצים.

בדבריו אמר סגל: "המובן מאליו צריך להיאמר: גורמים בצבא דוחים את תיאוריית הקונספירציה ההזויה (והמבישה, לדעתי) שלפיה רן גוואילי הושאר בעזה למרות שמיקומו היה לכאורה ידוע. ‏בצה״ל בדקו לאורך התקופה האחרונה שורת מיקומים, לרבות מנהרה שבה היה מידע על הימצאותו של רן בה.

‏מרגע שהתברר שהכיוון המוביל הוא בית הקברות תוכנן מבצע בהיקף משמעותי ביותר. פעולה של חודש נדחסה ליממה וחצי, אמר אתמול מקור אמריקני בכיר בהערכה. ‏אי אפשר ללעוג ולהזדעזע לקונספירציית הבגידה בשבעה באוקטובר ובאותה נשימה ללחוש כבר יומיים על הגחלים של "ביבי השאיר אותו בעזה בכוונה משיקולים פוליטיים"".