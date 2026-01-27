יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, תקוף היום (שלישי) את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, לאחר שהאחרון אמר בראיון ברשת ב' כי הוא מושיט יד לשר המשפטים יריב לוין ולא נענה בחזרה.
בדבריו כתב רוטמן: "יצחק עמית היקר עד מאוד. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות כדי שבית המשפט יפעל באופן יעיל לא דורש שיתוף פעולה של אף אחד. תפסיק לעסוק בנושאים שהם לא שלך! תפסיק לעסוק בנושאים שיש לך בהם אפס מומחיות ואפס הבנה!
אתה מבזבז את הזמן והכסף של כלל אזרחי מדינת ישראל כשאתה יושב בעתירות מונפצות על דוד זיני. אתה מתערב בנושאים לא לך בזמן שאנשים נמקים בכלא ומחכים שתשמע את התיק שלהם. אתה אמור לשמור על זכויות הפרט של אזרחי מדינת ישראל ובמקום זה אתה פותח את דלתך ומעמיד את בית המשפט לרשותם של מחבלים ושל ארגונים שמדינות זרות מממנות כדי לחבל בביטחונה של ישראל".
הוא הוסיף רוטמן: "זה פשוט לא יעיל. וטיפ שיעזור לך לשמור על תפקוד הולם של המערכת. אתה לא המחוקק. התפקיד שלך הוא לשפוט על פי החוק שקבעה הכנסת. אתה לא הממשלה. התפקיד שלך הוא לא להתערב במדיניות או למנות שרים ובעלי תפקידים. אתה שופט. תשפוט, ותראה ישועות.
שמחתי לעזור ליעילות המערכת, אנא ראה בכך מחווה של רצון טוב והושטת יד מצידו של המחוקק".
יניב
מילים כדורבנות. הגיע הזמן שמישהו יטיח בפניו את האמת ואת המציאות הבלתי מתקבלת על הציבור. הציבור הוא הריבון, הממשלה היא המחוקקת, אותה ממשלה שנבחרה ברוב קולות ובאופן דמוקרטי לחלוטין. מערכת המשפט מבזה את...
מילים כדורבנות. הגיע הזמן שמישהו יטיח בפניו את האמת ואת המציאות הבלתי מתקבלת על הציבור. הציבור הוא הריבון, הממשלה היא המחוקקת, אותה ממשלה שנבחרה ברוב קולות ובאופן דמוקרטי לחלוטין. מערכת המשפט מבזה את חוקי הממשלה, פועלת נגדה באופן גורף ובוטה. דיי לטרללת הזו, זה בטח לא מוסיף כבוד, ולא אמין.המשך 09:13 27.01.2026
רועי
בתגובה ל: יניב
"הממשלה היא המחוקקת" ב-3 מילים הוכחת למה חייבים בית משפט חזק ויציב. בישראל אין הפרדת רשויות, הממשלה היא המחוקקת, והמבצעת ואם תרצה גם השופטת (וראה ניסיונות השר לוין למנות פרקליט לפרשת הפצ"ר עוד לפני שהייתה חוו"ד מיועמ"שית משרד הפנים). וכל זה כשהממשלה היא בכלל לא גוף שנבחר ישירות ע"י העם. בהיעדר רשות שופטת חזקה ועצמאית אנחנו בדרך הבטוחה למדינה בה קיימת "עריצות הרוב" (שאין ספק שהשמאל ישתמש בדבר זה בעתיד אם יתקיים על מנת לפגוע בקבוצות מיעוט כמו דתיים) ובמקרה הרע לדיקטטורה של ממש.09:31 27.01.2026
דני
משיח
רוטמן, לך תלמד מה זה "מדינת חוק"09:58 27.01.2026
דני
יניב
רועי
בתגובה ל: יניב
"הממשלה היא המחוקקת" ב-3 מילים הוכחת למה חייבים בית משפט חזק ויציב. בישראל אין הפרדת רשויות, הממשלה היא המחוקקת, והמבצעת ואם תרצה גם השופטת (וראה ניסיונות השר לוין למנות פרקליט לפרשת הפצ"ר עוד לפני שהייתה חוו"ד מיועמ"שית משרד הפנים). וכל זה כשהממשלה היא בכלל לא גוף שנבחר ישירות ע"י העם. בהיעדר רשות שופטת חזקה ועצמאית אנחנו בדרך הבטוחה למדינה בה קיימת "עריצות הרוב" (שאין ספק שהשמאל ישתמש בדבר זה בעתיד אם יתקיים על מנת לפגוע בקבוצות מיעוט כמו דתיים) ובמקרה הרע לדיקטטורה של ממש.09:31 27.01.2026
