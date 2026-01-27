יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן תקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "אתה פותח את דלתך ומעמיד את בית המשפט לרשותם של מחבלים"

יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, תקוף היום (שלישי) את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, לאחר שהאחרון אמר בראיון ברשת ב' כי הוא מושיט יד לשר המשפטים יריב לוין ולא נענה בחזרה.

בדבריו כתב רוטמן: "יצחק עמית היקר עד מאוד. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות כדי שבית המשפט יפעל באופן יעיל לא דורש שיתוף פעולה של אף אחד. תפסיק לעסוק בנושאים שהם לא שלך! תפסיק לעסוק בנושאים שיש לך בהם אפס מומחיות ואפס הבנה!

אתה מבזבז את הזמן והכסף של כלל אזרחי מדינת ישראל כשאתה יושב בעתירות מונפצות על דוד זיני. אתה מתערב בנושאים לא לך בזמן שאנשים נמקים בכלא ומחכים שתשמע את התיק שלהם. אתה אמור לשמור על זכויות הפרט של אזרחי מדינת ישראל ובמקום זה אתה פותח את דלתך ומעמיד את בית המשפט לרשותם של מחבלים ושל ארגונים שמדינות זרות מממנות כדי לחבל בביטחונה של ישראל".

הוא הוסיף רוטמן: "זה פשוט לא יעיל. וטיפ שיעזור לך לשמור על תפקוד הולם של המערכת. אתה לא המחוקק. התפקיד שלך הוא לשפוט על פי החוק שקבעה הכנסת. אתה לא הממשלה. התפקיד שלך הוא לא להתערב במדיניות או למנות שרים ובעלי תפקידים. אתה שופט. תשפוט, ותראה ישועות.

שמחתי לעזור ליעילות המערכת, אנא ראה בכך מחווה של רצון טוב והושטת יד מצידו של המחוקק".