החיפושים אחר רבקה ראובר, מורה אהובה מקנזס שנעדרה במהלך סופת שלג עזה, הסתיימו בשברון לב. גופתה אותרה במרחק מאות מטרים בלבד מהמקום בו נראתה לאחרונה

קהילת העיר אמפוריה שבקנזס אבלה על מותה של רבקה ראובר, מחנכת כיתה ב' בת 28, שגופתה נמצאה אתמול (ראשון) לאחר שנעלמה בעיצומה של סופת שלג חריגה. ראובר אותרה על ידי כלבי גישוש באזור מיוער, כשהיא מכוסה בשלג, במרחק של כ-300 מטרים בלבד מהמקום בו תועדה לאחרונה במצלמות האבטחה.

הטרגדיה החלה בליל שישי, כאשר ראובר עזבה בר מקומי בסביבות השעה 23:37. על פי דיווחי המשטרה, היא יצאה אל הסופה הקשה ללא המעיל שלה, ללא תיק וללא הטלפון הנייד שלה. במשטרה מעריכים כי היא מתה מהיפותרמיה שעות ספורות לאחר שנעלמה, לאחר שאיבדה את דרכה בתנאי מזג האוויר הקיצוניים.

"זה לא הסיום שכולנו קיווינו והתפללנו לו", אמר מפקד משטרת אמפוריה, אדוארד אוונס. "מחשבותינו ותפילותינו עם המשפחה. הלוואי והיינו מצליחים למצוא אותה קצת מוקדם יותר". מחוז בתי הספר שבו לימדה ראובר מסר כי מותה "מורגש עמוקות בכל רחבי המחוז" ושיבח את מסירותה הרבה לחינוך תלמידיה.

מותה של ראובר הוא חלק משרשרת של אסונות שנגרמו כתוצאה מסופת החורף הקטלנית "פרן" (Fern), שהכתה ביותר מ-30 מדינות ברחבי ארה"ב. עד כה דווח על לפחות 13 הרוגים כתוצאה מהסערה, שהותירה מיליונים ללא חשמל והובילה לביטולי טיסות נרחבים.