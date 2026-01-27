מאות לוחמי מג"ב עוטף ירושלים פשטו על כפר עקב, הרסו חלק מגדר ההפרדה כחלק ממבצע משילות שיכלול הריסות ופינוי בנייה בלתי חוקית

מאות לוחמים פעלו אמש (שני) בכפר עקב שבצפון ירושלים, וחלקו מעבר לגדר ההפרדה. כחלק מהפעילות במסגרת, תכנית המבצע המחוזית 'מגן הבירה', הכוחות פתחו קטע מחומת ההפרדה.

כאמור אמש מאות לוחמי מגב עוטף ירושלים, יחד עם כוחות מחוז ירושלים, לוחמי מג״ב איו״ש, יס״מ מתפ״א, כוחות צה״ל מחטיבת בנימין וגורמי עיריית ירושלים, פתחו במבצע אכיפה רחב היקף בכפר עקב שבצפון ירושלים, שמטרתו חיזוק המשילות בגזרת קו התפר, חיזוק המכשול והגברת תחושת הביטחון במרחב.

עם תחילת המבצע, פעלו הכוחות לפתיחת קטע מחומת ההפרדה באמצעות כלים הנדסיים, במטרה לאפשר כניסה רציפה ומבוקרת של כוחות וכלים נוספים למרחב הכפר, כחלק מהיערכות מבצעית רחבה לביצוע פעולות האכיפה וחיזוק המכשול בגזרת קו התפר. במהלך הפעילות, אבטחו הכוחות את גורמי עיריית ירושלים בעת ביצוע הריסות של מבנים ותשתיות שנבנו בניגוד לחוק מהצד האדום לאורך השנים, תוך פגיעה במכשול ובגדר ההפרדה במרחב התפר בכפר.

המבצע נמשך גם היום וצפוי להימשך בימים הקרובים ובמסגרתו יפעלו הכוחות לאבטחת עבודות אכיפה נוספות, לרבות הריסות ופינוי בנייה בלתי חוקית, כנגד עשרות יעדי הריסה, המהווים סכנה ביטחונית במרחב.

מפקד מחוז ירושלים: "שומרים על ביטחון תושבי הבירה"

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד: "חלק מרכזי בתפיסת הביטחון של מחוז ירושלים, הוא חיזוק הריבונות והמשילות בעוטף ירושלים ובכפרים סמוכי הגדר, שם במהלך השנים האחרונות התבססו ונבנו מבנים בלתי חוקיים הפוגעים בתוואי המכשול ומשבשים את פעילות כוחות הביטחון. תכנית 'מגן הבירה' נבנתה על מנת לתת מענה בדיוק לאתגרים אלו, והשוטרים יחד עם לוחמי מג"ב וגופי האכיפה האזרחיים, עושים מלאכתם נאמנה לשמירה על ביטחונם של תושבי הבירה."

מפקד מג״ב עוטף ירושלים, תת-ניצב עירן לוי: ״המבצע בכפר עקב הוא חלק ממאמץ מתמשך ונחוש לחיזוק המשילות והביטחון בגזרת קו התפר. לוחמי מג״ב פועלים בנחישות, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, להסרת תשתיות ובנייה בלתי חוקית הפוגעות במכשול ומהוות סכנה ממשית לביטחון התושבים״.

הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות אל מול כל תשתית ובנייה בלתי חוקית בסמוך למכשול קו התפר ובכלל המרחב, אשר מהוות איום על אזרחי מדינת ישראל ועל כוחות הביטחון, במטרה לחזק את המשילות, לשמור על ביטחון הציבור ולמנוע כל פגיעה במכשול ובסדר הציבורי.