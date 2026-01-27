עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיבה לשחרורו של החלל החטוף רן גואילי ז"ל ולכך שאין חטופים ישראלים בעזה לראשונה מ-2014, ועוררה סערה ברשת לאחר שהשמיטה את שמו של ראש הממשלה נתניהו.
צנגאוקר כתבה: "גיבור ישראל רני גואילי הושב הביתה! תודה לנשיא טראמפ שהבטיח להחזיר את כולם עד החטוף האחרון. תודה לכוחות הביטחון ולכל מי שעסקו בהשבתו ובהשבתם של החטופים החללים לקבורה ראויה אל אדמת ישראל. המעגל הזה נסגר! וכעת, הגיע זמן תיקון. הגיע הזמן שכל מי שידו הייתה על ההגה בשבעה באוקטובר ייצא מחיינו. התיקון עלינו".
צנגאוקר, שכאמור השמיטה את שמו של נתניהו, חטפה ביקורות קשות ברשת. אחד הגולשים כתב לה: "הגיע הזמן שתעופי מהחיים שלנו … הבטחת ולא קיימת … יאללה יא מחפופה".
גולש אחר כתב: "הודעה של נבלה, פשוט חלאה תת אדם. כפויית טובה נלעגת, על ויקי כנפו שמעת? איך זה להרגיש שכל מדינת ישראל יודעת בדיוק מה את ומה צופן העתיד העגום שלך? מאחל לך ניכור ילדי".
בתגובה נוספת נכתב: "אילולא נתניהו "על ההגה" רוב החטופים היו נמקים בעזה כולל הבן שלך. במקום להודות לנתניהו על כל מה שעשה עבורך ועבור עם ישראל בכל החזיתות, את מדברת באופן כפויי טובה ופוליטי כי את רל"ב איכס".
הגולש הסובל
נגאורר אישה בזויה אלימה. גדושת רוע ונגועה בחידק הרלבת. מאחל לה שכל הרוע ששפכה עלינו יחזור אליה במהרה 🤮🤮08:43 27.01.2026
טט
עינב יאפססס עופי לנו מהחיים ללא ביבי גם הבן שלך היה נישאר בעזה מוכרח את עצמך בישביל בצע כסף מציעה לך ללכת לאשפוז פסיכייטרי מנוולת08:49 27.01.2026
יאגו
בתגובה ל: טט
לולא נהנתניהו הבן שלה לא היה נחטף09:50 27.01.2026
דימיטרי אוליאנובסקי
מי האידיוט והבזוי שמתייחס08:56 27.01.2026
א
צנגאוקר, ערסית אלימה מלאת שנאה, שניצלה עם קפלן את בנה החטוף לשרת את חמאס בהפגנות ולהפלת הממשלה, ו למען המחנה שלה שהביא על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית בשבע חזיתות...
צנגאוקר, ערסית אלימה מלאת שנאה, שניצלה עם קפלן את בנה החטוף לשרת את חמאס בהפגנות ולהפלת הממשלה, ו למען המחנה שלה שהביא על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית בשבע חזיתות שמהם נתניהו הציל את בנה של הרקובה, את כל החטופים וריסק את כל אויבינו!וממשיך!המשך 09:02 27.01.2026
קרן אור
מלאי את זמנך בטיפול בבנך והניחי לנו מעוקצך.09:08 27.01.2026
זולו
צנלאמשהו מסכן בנך שיש לו אם כזאת.09:19 27.01.2026
נוראל
היה קצת שקט מהכיוון שלך. תשחררי אותנו. דעתך לא חשובה לאף אחד. בטח לא להוריו של רני, ה' ינקום דמו09:51 27.01.2026
