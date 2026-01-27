עינב צנגאוקר הגיבה לשחרורו של החלל החטוף רן גואילי ז"ל ולכך שאין חטופים ישראלים בעזה לראשונה מ-2014, ועוררה סערה ברשת: "עופי מהחיים שלנו"

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיבה לשחרורו של החלל החטוף רן גואילי ז"ל ולכך שאין חטופים ישראלים בעזה לראשונה מ-2014, ועוררה סערה ברשת לאחר שהשמיטה את שמו של ראש הממשלה נתניהו.

צנגאוקר כתבה: "גיבור ישראל רני גואילי הושב הביתה! תודה לנשיא טראמפ שהבטיח להחזיר את כולם עד החטוף האחרון. תודה לכוחות הביטחון ולכל מי שעסקו בהשבתו ובהשבתם של החטופים החללים לקבורה ראויה אל אדמת ישראל. המעגל הזה נסגר! וכעת, הגיע זמן תיקון. הגיע הזמן שכל מי שידו הייתה על ההגה בשבעה באוקטובר ייצא מחיינו. התיקון עלינו".

צנגאוקר, שכאמור השמיטה את שמו של נתניהו, חטפה ביקורות קשות ברשת. אחד הגולשים כתב לה: "הגיע הזמן שתעופי מהחיים שלנו … הבטחת ולא קיימת … יאללה יא מחפופה".

גולש אחר כתב: "הודעה של נבלה, פשוט חלאה תת אדם. כפויית טובה נלעגת, על ויקי כנפו שמעת? איך זה להרגיש שכל מדינת ישראל יודעת בדיוק מה את ומה צופן העתיד העגום שלך? מאחל לך ניכור ילדי".

בתגובה נוספת נכתב: "אילולא נתניהו "על ההגה" רוב החטופים היו נמקים בעזה כולל הבן שלך. במקום להודות לנתניהו על כל מה שעשה עבורך ועבור עם ישראל בכל החזיתות, את מדברת באופן כפויי טובה ופוליטי כי את רל"ב איכס".