נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, התראיין היום (שלישי) בכאן רשת ב' והתייחס לעימות שיש לו עם שר המשפטים יריב לוין.
עמית התייחס לקידום החקיקה מצד הממשלה והכנסת. "במבול החקיקה שמתרגש עלינו בתחומים שונים, יש להניח שמבול החקיקה הזה יגיע לשולחננו במוקדם או במאוחר ונצטרך להתייחס לכך", אמר.
בתגובה לשאלה על מערכת היחסים עם שר המשפטים יריב לוין, ציין עמית: "אני כל הזמן, בכל מה שקשור לפעולה היעילה של מערכת המשפט, מושיט יד. אבל כבר אמרתי – לא פגשתי יד אחות, לצערי. הכדור לא בשטחי".
עוד הוא אמר: אנחנו נמשיך בדרכנו. אני רואה את מערכת המשפט בהשוואה למערכת הבריאות – שנותנת שירות לאזרח, נותנת שירות חיוני. הדבר המרכזי והיחיד שעומד נגד עיניי הוא מתן השירות לאזרחים.
קורלאון
דקלומי מאפיוז08:36 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איזנקלש קלוגפלך
יצחק עמית נשיא בית הדין הגבוה לאי צדק הינו דיקטטור משפטי שחומס מאיתנו הנתינים שלו את שאריות הדמוקרטיה הלכאורית שלנו. הוא ממציא חוקים חדשים כל יום בפסיקותיו שנערכות בניגוד לחוק....
יצחק עמית נשיא בית הדין הגבוה לאי צדק הינו דיקטטור משפטי שחומס מאיתנו הנתינים שלו את שאריות הדמוקרטיה הלכאורית שלנו. הוא ממציא חוקים חדשים כל יום בפסיקותיו שנערכות בניגוד לחוק. אני צופה למושחת החתרן ואויב העם הלזה עתיד שחור ורע. שנאת העם בסופו של דבר תעלה על גדותיה ממעשיו הרעים והאש תלכך את גלימתו הפשיסטיתהמשך 08:40 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחמיה
הכדור אכן לא בשטחו. הכדור באקדח הטעון שנמצא ביד שאותה הוא "מושיט" ללוין.08:45 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח מודאג
מה הרגשתי?! גועל מהאיש שהרס לנו את המרקם האנושי ביננו, שהוריד את רמת האמון במערכת למתחת לאפס. עצוב שאיש כזה נמצא במקום הגבוה שאף אחד לא בחר אותו למקום זה.08:43 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיה
לא צריך יד צריך שכל ואהבת ישראל08:56 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יגאל
מה לכם ודמוקרטיה. הכל נמדד דרך הכיפה.08:53 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
T
איש מקסים בן לשורדי שואה תתביישו לכם על הלינץ' התקשורתי שאתם עושים לו אדם משכמו ומעלה מקדיש ימים כלילות לשירות הציבור ומציגים אותו בצורה כל כך מעוותת בתקשורת אין לכם...
איש מקסים בן לשורדי שואה תתביישו לכם על הלינץ' התקשורתי שאתם עושים לו אדם משכמו ומעלה מקדיש ימים כלילות לשירות הציבור ומציגים אותו בצורה כל כך מעוותת בתקשורת אין לכם טיפת בושההמשך 08:52 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקי
למה מב שאומר עבריין שמינה את עצמו מעניין את מישהו? מקומו בביתו ושייצא מחיינו.08:55 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רודפת צדק
פאטתי09:20 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
עמית, דיקטטור רקוב שזו היד שהוא מושיט ללוין - עמית שמטייח את פרשה שדה תימן כדי להסתיר את חלקה של היועמשית בפרשה ומחסל כל מינוי של לוין לליוי לחקירת...
עמית, דיקטטור רקוב שזו היד שהוא מושיט ללוין - עמית שמטייח את פרשה שדה תימן כדי להסתיר את חלקה של היועמשית בפרשה ומחסל כל מינוי של לוין לליוי לחקירת הפצרית!!המשך 09:17 27.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר