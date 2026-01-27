נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, מתייחס לריב התקשורתי עם שר המשפטים יריב לוין, וטוען: "אני כל הזמן מושיט יד, אבל לא פגשתי יד אחות"

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, התראיין היום (שלישי) בכאן רשת ב' והתייחס לעימות שיש לו עם שר המשפטים יריב לוין.

עמית התייחס לקידום החקיקה מצד הממשלה והכנסת. "במבול החקיקה שמתרגש עלינו בתחומים שונים, יש להניח שמבול החקיקה הזה יגיע לשולחננו במוקדם או במאוחר ונצטרך להתייחס לכך", אמר.

בתגובה לשאלה על מערכת היחסים עם שר המשפטים יריב לוין, ציין עמית: "אני כל הזמן, בכל מה שקשור לפעולה היעילה של מערכת המשפט, מושיט יד. אבל כבר אמרתי – לא פגשתי יד אחות, לצערי. הכדור לא בשטחי".

עוד הוא אמר: אנחנו נמשיך בדרכנו. אני רואה את מערכת המשפט בהשוואה למערכת הבריאות – שנותנת שירות לאזרח, נותנת שירות חיוני. הדבר המרכזי והיחיד שעומד נגד עיניי הוא מתן השירות לאזרחים.