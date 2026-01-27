אחרי ההפוגה והטמפרטורות הנוחות, השירות המטאורולוגי מעדכן על שינוי במזג האוויר: הטמפרטורות ירדו בהדרגה, וביום רביעי ירדו גשמים בצפון ובמרכז. וגם: הצפון נמצא בגרעון משקעים מדאיג

מזג האוויר האביבי שליווה אותנו בתחילת השבוע צפוי להשתנות בקרוב. השירות המטאורולוגי פרסם היום (ב') עדכון לגבי הימים הקרובים, המצביע על ירידה בטמפרטורות וחזרתו של הגשם לביקור קצר, אך עם בשורה פחות מעודדת לגבי המשך החודש.

כבר היום, יום שלישי, נרגיש בשינוי כאשר הטמפרטורות ירדו ב-4 מעלות בממוצע ביחס להיום, ויחזרו להיות רגילות לעונה. המגמה תימשך גם ביום רביעי, אז תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים יחלו לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. על פי התחזית, עיקר הגשם יירד בשעות הצהריים והערב, עם מוקדים מרכזיים בגליל ובשומרון, שם צפויים להצטבר כ-20-30 מ"מ של גשם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נחל פרוד (צילום: מיקי וולקיטה/ רשות הטבע והגנים)

למרות המערכת הצפויה ביום רביעי, בשירות המטאורולוגי מצננים את ההתלהבות: מלבד אירוע הגשם הקרוב, לא נראים כרגע אירועי גשם משמעותיים נוספים עד לסוף חודש ינואר.

הנתון המדאיג באמת נוגע לצפון הארץ. חודש ינואר צפוי להסתיים כשחון מהממוצע באיזור זה, הסובל ממילא מגרעון מתמשך במשקעים מאז תחילת עונת הגשמים הנוכחית. המצב חמור במיוחד בגליל העליון ובצפון רמת הגולן, שם הגרעון מורגש עוד מהשנה שעברה, מה שמעורר חשש לגבי משק המים וחקלאות האזור בהמשך העונה.