מגיש חדשות 12 דני קושמרו, נמצא תחת מתקפה ביממה האחרונה, לאחר שהזכירו לו כי הוא האשים את דרמר בכך ש-0 חטופים חזרו לישראל: "תתנצל"

מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין תקף אמש (שני) את מגיש חדשות 12 דני קושמרו, לאחר חזרתו של החטוף האחרון רן גואילי.

בדבריו כתב ריקלין: "קושמרו, יצאת אפס. תתנצל". דבריו אליו הגיעו בהמשך למצגת שעלתה בחדשות 12 לפני תקופה, אותה הציג קושמרו כשעליה הספרה: 0, ומתחת הכיתוב: "228 ימים מאז המינוי, 0 חטופים חזרו".

הוא התייחס במצגת למספר הימים מאז מונה רן דרמר לראש צוות המשא ומתן בעניין החזרת החטופים.

ריקלין ממש לא היחיד, רבים ברשת תקפו את קושמרו ודרשו ממנו להתנצל בפני דרמר. גולש נוסף כתב לו: "קושמרו, תן לי להגיד לך משהו, אתה האפס המוחלט". שלמה פילבר תקף אותו גם הוא וכתב: "‏דני קושמרו וכל חבורת חדשות n12 צריכים לשדר הערב מהמדרכה לפני ביתו של רון דרמר, ולפתוח בהתנצלות אישית על כך שגרשו אותו מהממשלה, בירידה מכוערת לחייה של אשתו".