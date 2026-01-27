חדשות סרוגים

רועדים מפחד: כך הגיבה איראן לאיום האמריקני

עודכן לאחרונה 27.01.2026 / 07:22

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בגאעי, הזהיר כי כל מתקפה נגדם תענה בתקיפות. יחד עם זאת זורם במשמרות המהפכה הגיב: "איראן לא תפתח באף מלחמה"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בגאעי, הזהיר כי הרפובליקה האסלאמית תגיב באופן מקיף ומכאיב לכל מעשה תוקפנות נגדה. עוד הוא הוסיף כי מדינות האזור מבינות שאיראן אינה היעד היחיד לאי-יציבות, וקרא לכל מדינה שמכבדת שלום וחוק בינלאומי "לנקוט עמדה ברורה מול האיומים האמריקניים כלפי מדינות אחרות".

בנוסף, בכיר במשמרות המהפכה התייחס להודעת ארה"ב כי נושאת המטוסים האימתנית הגיעה למזרח התיכון, ואמר: "נושאות מטוסים אמריקניות הן לא גורם מרתיע, אלא יהפכו למטרות. איראן לא תפתח באף מלחמה, אך היא לא תאפשר שום איום, אפילו לא ראשוני.

נקבל החלטות בנוגע לאיומים בזמן המתאים בהסתמך על הערכתנו. מחשבה על פעולות בזק נגדנו זה חישוב שגוי של היכולות שלנו, בהגנה ובהתקפה. כל תרחיש המבוסס על אלמנט ההפתעה ייצא משליטה מתחילתו".

איום
איראן
ארה"ב
טילים

