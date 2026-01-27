רועדים מפחד: כך הגיבה איראן לאיום האמריקני

בנוסף, בכיר במשמרות המהפכה התייחס להודעת ארה"ב כי נושאת המטוסים האימתנית הגיעה למזרח התיכון, ואמר: "נושאות מטוסים אמריקניות הן לא גורם מרתיע, אלא יהפכו למטרות. איראן לא תפתח באף מלחמה, אך היא לא תאפשר שום איום, אפילו לא ראשוני.

עוד באותו נושא "תוך שעות": טראמפ משגר איום תקיף לאיראן 07:13 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

נקבל החלטות בנוגע לאיומים בזמן המתאים בהסתמך על הערכתנו. מחשבה על פעולות בזק נגדנו זה חישוב שגוי של היכולות שלנו, בהגנה ובהתקפה. כל תרחיש המבוסס על אלמנט ההפתעה ייצא משליטה מתחילתו".