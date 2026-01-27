הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, ממשיך להיות מעורפל בנוגע לתקיפה אמריקנית באיראן, אך בראיון ברשת אקסיוס הוא מתרברב ביכולות ארה"ב ומשגר איום שקיף

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אמש (שני) בראיון לאתר החדשות "אקסיוס" כי המצב מול איראן "נזיל". בנוסף, ב"ניו יורק טיימס" צוטטו גורמים רשמיים במזרח התיכון שהביעו חשש הולך וגובר מכך שארה"ב תתקוף את איראן בימים הקרובים – ושהתגובה תכלול מתקפה על בסיסים אמריקניים באזור מצד איראן ובעלות הברית שלה.

עוד הוא הוסיף כי "הצי שלנו יכול לבלוע את איראן תוך שעות".

בדיווח ב"ניו יורק טיימס" צוטט גם גורם אמריקני שציין כי "לינוקלן" נמצאת כעת באוקיינוס ההודי, ושהיא תוכל באופן תיאורטי – אם תהיה החלטה כזו – להוציא לפועל פעולה צבאית בתוך יום או יומיים, אם כי לארה"ב יש גם אפשרות לתקוף מנכסים אחרים, וכבר כעת יש לה מטוסי קרב בבסיסים במזרח התיכון.

נושאת המטוסים האמריקנית הגיעה אתמול לאזור יחד עם שלוש משחתות, שלפי הדיווחים מצוידות בטילי שיוט מדגם "טומהוק" לטווח של 1,500 עד 2,500 ק"מ – טילים המאפשרים תקיפה של מטרות אסטרטגיות עמוק בתוך שטח איראן מאזורים ימיים מרוחקים.

"יש לנו ארמדה גדולה ליד איראן, גדולה יותר מוונצואלה", הוסיף טראמפ.

טראמפ סירב להתייחס בריאיון לתוכניות מבצעיות שהציג לו הצוות הביטחוני שלו, אך הדגיש כי הדיפלומטיה מבחינתו עדיין על הפרק. "הם רוצים לדבר. אני יודע (שהם רוצים). הם התקשרו הרבה פעמים. הם רוצים לדבר", אמר. מעט אחרי הריאיון אמר אמש בכיר אמריקני שוושינגטון מוכנה לנהל דיאלוג עם טהרן, אם זו תרצה לדבר איתה.

"אנחנו 'פתוחים לעסקים' כמו שאומרים. אם הם רוצים ליצור איתנו קשר ויודעים מה התנאים, יהיו לנו שיחות. האיראנים יודעים מה התנאים. הם מודעים היטב לתנאים שלנו".