הכנסת אישרה, את הצעת החוק להענקת חבילת סיוע ייעודית לאלמנות ואלמני צה״ל ממלחמת חרבות ברזל. על פי החוק, הזכאים יקבלו הבטחת הכנסה חודשית בסך של כ־13,000 שקלים למשך שנת האבל הראשונה, כאשר ההסדר יחול גם באופן רטרואקטיבי

הכנסת אישרה הערב (שני), בקריאה שנייה ושלישית, את הצעת החוק להענקת חבילת סיוע ייעודית לאלמנות ואלמני צה"ל ממלחמת חרבות ברזל. ההצעה הוגשה ביוזמת יו"ר סיעת כחול לבן, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה.

על פי החוק, שנכנס הערב לספר החוקים, אלמנות ואלמני צה״ל ממלחמת חרבות ברזל יהיו זכאים להבטחת הכנסה בסך של כ־13,000 שקלים בחודש, למשך שנת האבל הראשונה. נקבע כי החוק יחול גם באופן רטרואקטיבי.

בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי מטרת המהלך היא להעניק יציבות כלכלית למשפחות השכולות בתקופה הראשונה שלאחר האובדן, ולאפשר להן להתמודד עם ההשלכות הכלכליות והאישיות של נפילת בן או בת הזוג.

ח"כ תמנו שטה מסרה לאחר אישור החוק כי מדובר במהלך שנעשה, לדבריה, מתוך מחויבות מוסרית של המדינה כלפי משפחות השכול. עוד ציינה כי חבילת הסיוע גובשה בשיתוף פעולה בין הקואליציה לאופוזיציה, במטרה להבטיח מענה רחב לאלמנות ולאלמנים ממלחמת חרבות ברזל.