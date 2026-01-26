בוועידה למאבק באנטישמיות אמר הבכיר האמריקני ליאו טרל כי גילויי אנטישמיות מימין ומשמאל אינם משפיעים על מדיניות הממשל או על מחויבות הנשיא טראמפ למאבק בתופעה

במהלך הוועידה הבינלאומית למאבק באנטישמיות שהתקיימה היום (שני), ביוזמת שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, נשאל על ידינו ליאו טרל, האחראי על המאבק באנטישמיות בממשל טראמפ, כיצד מתמודד הממשל האמריקני עם גילויי אנטישמיות בימין הקיצוני, גם מול דמויות ציבוריות מוכרות במפלגה הרפובליקאית.

השאלה התייחסה בין היתר לדמויות כמו טאקר קרלסון. בתשובתו הבהיר טרל כי אינו מתכוון להתמקד באדם אחד בלבד. "תנו לי לענות על השאלה בלי להתמקד באדם אחד", אמר. "אתה מזכיר אותו, ואני יכול להזכיר את מארק לוין, אני יכול להזכיר את מעשי הנשיא".

טרל הדגיש כי לדבריו, לאותן דמויות אין השפעה על מדיניות הממשל. "לבחור הזה (קרלסון, נ.פ) לא הייתה שום השפעה על מעשיו של הנשיא דונלד ג'יי טראמפ. אפס. אני יודע את זה בוודאות, ואני אומר זאת בגלל הקשר האישי שלי עם הנשיא", אמר.

בהמשך התייחס לקיומם של גילויי אנטישמיות משני צדי המפה הפוליטית. "כשיש לי בעיות עם אנטישמיות, בלי קשר לרעש, ואני מודה שיש רעש מימין ומשמאל, השאלה היא האם זה השפיע", ציין. "האם זה שינה את המחויבות של טראמפ להילחם באנטישמיות? לא. האם זה שינה את הגישה שלו לגבי היותו החבר הכי טוב שישראל אי פעם הייתה לה? לא".

לדבריו, אם מדיניות זו הייתה משתנה, הוא לא היה ממשיך בתפקידו. "אם טראמפ היה סוטה מקו הפעולה הזה, לא הייתי יושב בכיסא הזה עכשיו", אמר.

טרל הוסיף כי הוא נמצא בקשר ישיר עם הנשיא בסוגיות הקשורות לאנטישמיות. "אני אומר זאת בלי לחשוף ראיות או מידע חסוי, הנשיא נתן לי אור ירוק להתקשר אליו בכל זמן כשמדובר בהתנהגות אנטישמית", אמר. "וכשהגענו להסכמים האלה בקמפוסים, שרפתי לו את הטלפון ואמרתי, 'אנחנו לא יכולים לקבל את זה, אוקיי? וגם את זה, אוקיי?'".

לסיום הדגיש שוב שלמרות שיש התבטאויות כאלה ואחרות, הדבר אינו משפיע על הממשל. "הדבר הכי גדול באמריקה הוא שלאנשים יש זכות להביע את דעותיהם”, אמר. “יש התנהגות אנטישמית גם בשמאל וגם בימין, אבל זה לא משפיע על הממשל הזה".