היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון מזהירה כי חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית מאפשר הארכה גם במקרה של כשל מתמשך ביעדי הגיוס, וממליצה להגביל את ההסדר כהוראת שעה ולא כהסדר קבע

לקראת הדיון שיתקיים מחר (שלישי) בוועדת החוץ והביטחון, פרסם הצוות המשפטי של הוועדה סקירה מקיפה בנוגע להצעת חוק שירות ביטחון תיקון 26 העוסקת בחוק הגיוס. במסמך מזהירה היועצת המשפטית של הוועדה מפני קביעת ההסדר כהסדר קבע, וממליצה לשקול את קביעתו כהוראת שעה זמנית בלבד

בסקירה נכתב כי מנגנון הארכת תוקף החוק, המאפשר לשר הביטחון להאריך את ההסדר מדי שנה, מעורר קושי מהותי. לדבריה, ההסדר "מאפשר את המשך הארכת החוק, ובעצם הותרת החוק על כנו, גם במקרים של כשל מתמשך בעמידה ביעדי הגיוס".

עוד מצוין כי לפי ההצעה, הארכת החוק תתאפשר רק אם נרשמה עמידה של 95 אחוזים מיעדי הגיוס בארבע מתוך שש שנות גיוס. עם זאת, הצוות המשפטי מדגיש כי גם כישלון מתמשך של ארבע שנים עדיין אינו מונע הארכה אוטומטית של החוק, מצב שלדבריו מחייב בחינה מחודשת.

במסמך מוזכרת גם ביקורת קודמת של בית המשפט העליון על הסדרי הגיוס לדורותיהם. היועצת המשפטית מצטטת את דבריה של נשיאת בית המשפט העליון בדימוס מרים נאור, שכתבה בעבר כי "העדר ההכרעה הברורה לגבי עתידו של ההסדר יוצר כשלעצמו כשל מבני חמור", וכי חוסר הוודאות משדר "חוסר נחישות של רשויות המדינה להביא לפתרון עמוק של סוגיית גיוסם של תלמידי הישיבות".

על פי הסקירה, במקרה של אי עמידה ביעדי הגיוס במשך שלוש שנים רצופות, יידרש שר הביטחון לדווח לוועדה ולהקים ועדת בדיקה ייעודית. ועדה זו תבחן את יישום ההסדר ואת הסיבות לכישלון, ותידרש להגיש המלצות ואף הצעות לתיקוני חקיקה. עוד נכתב כי אם גם לאחר מכן לא יאושרו תיקונים והכשל יימשך, השר יחויב לקבוע "כלים ותמריצים ייעודיים שמטרתם להבטיח עמידה ברף הגיוס".

עם זאת, עמדת היועצת המשפטית היא כי יש להקדים את ההתערבות. "אנו ממליצים כי המנגנון יופעל כבר לאחר שתי שנות גיוס רצופות של אי עמידה ביעדים", נכתב, וזאת כדי לאפשר "בחינה מוקדמת של כשלי ההסדר וביצוע התאמות נדרשות מוקדם ככל האפשר".

בנוסף מתייחסת הסקירה לחובות הדיווח של שר הביטחון לוועדת החוץ והביטחון, הכוללות דיווחים שנתיים ורבעוניים על מספר המתגייסים מקרב הציבור החרדי, מספר צווי הגיוס והדחיות, מסלולי שירות מותאמים וצעדי אכיפה. הצוות המשפטי מציין כי בנוסח הנוכחי של החוק הושמט דיווח על השפעת ההסדר על שילובן של נשים בשירות הביטחון, וממליץ לשקול את החזרתו.

בסיכום המסמך נכתב כי לאור מכלול הקשיים והחידושים שבהסדר, ובפרט מנגנוני שלילת ההטבות והפיקוח, "ההסדר המוצע, על כלל מנגנוניו, אינו בשל להיחקק כהסדר קבע בעת הזו". לפיכך, ממליצה היועצת המשפטית לוועדה לשקול לקבוע את החוק כהוראת שעה מוגבלת בזמן, ולחייב פקיעה אוטומטית שלו במקרה של אי עמידה ממושכת ביעדי הגיוס.