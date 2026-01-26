לאחר יותר משנתיים לאחר שנחטף, רן גואילי ז"ל שב לקבר ישראל במבצע מיוחד. כעת הוא מועבר למרכז הלאומי לרפואה משפטית לקביעת סיבת המוות

החלל החטוף האחרון שב לישראל: משרד הבריאות מעדכן הערב (שני) על הגעת ארונו של החלל החטוף האחרון, רס״ל רן (רני) גואילי למרכז הלאומי לרפואה משפטית ומשתתף בצער המשפחה.

ארונו של רס״ל רן (רני) גואילי ז״ל – החטוף האחרון שהובא חזרה לישראל – הועבר למרכז הלאומי לרפואה משפטית, לקביעת סיבת ונסיבות המוות. צוותי המרכז, הרופאים המשפטיים ואנשי המעבדות, פועלים מתוך מחויבות להשלמת ההליך במהירות האפשרית, ברגישות ובכבוד.

בימים האחרונים, החל מבצע נרחב בבית הקברות אלבטש, אשר במהלכו זוהתה גופתו של רן ז״ל והושבה לישראל. מאז פרוץ המלחמה, נעשו מאמצים רבים של גופי הביטחון להשבתם של כלל החטופים, החיים והחללים – החזרתו של החלל החטוף האחרון, רן גואוילי ז״ל, היא סגירת מעגל משמעותית וערכית.