ראש הממשלה נתניהו נואם בכנס הבינלאומי השני נגד אנטישמיות, נתניהו הודה למנהיגי העולם שהגיעו ולנשיא טראמפ שסייע בהחזרת החטופים

ראש הממשלה נתניהו נואם כעת בכנס הבינלאומי השני למאבק באנטישמיות שמתקיים בירושלים.

ראש הממשלה נתניהו הגיע לכנס הבינלאומי נגד אנטישמיות, שמתקיים כעת בירושלים. ראש הממשלה הודה למנהיגים הבינלאומיים הרבים שהגיעו לכנסת, ביניהם נציגים משורה של מדינות רבות בעולם.

ראש הממשלה פתח את דבריו בציון החזרת החטוף האחרון, רני גואילי ז"ל.

"ביום הזה אנחנו זוכרים תמיד את אלה שנפלו בקרב, ואת מחויבתנו להשיב את אלה שנחטפו, את הגיבורים שנפלו. אנשים לא האמינו שנחזיר את 20 החטופים החיים, בעזרת הנשיא טראמפ החזרנו את כולם. בזכות לוחמינו, שתקע סכין בתוך חמאס, הם הבינו שהמעוז האחרון שלהם נופל".

"בעזרת הנשיא טראמפ, שתקע סכין דיפלומטית מהצד השני, בזכותו החזרנו את כל החטופים החיים, ואז החזרנו את 28 החטופים החללים, החזרנו את כולם".

"רני גואילי היה גיבור ישראל, מיחידה מיוחדת במשטרה, הוא נלחם לא רק עם יד שבורה, הוא נורה פעמיים והמשיך להילחם. הוא הרג 14 מחבלים לבד, ואז הוא נהרג, והבטחנו שנחזיר אותו, הוא היה הראשון שנכנס, והאחרון שיצא. אין יותר חטופים בעזה".

ראש הממשלה חלק סיפור מכהונתו כשר האוצר, בנוגע להתפתחות האנטישמיות בעולם.

בזמן שהיה שר אוצר בזמן ממשלת שרון, וקידם רפורמות כלכליות, נאם נתניהו באוניברסיטה בהולנד, שם נשאל על ידי סטודנטים על עליית האסלאם במדינתם.

ראש הממשלה סיפר כי בשנים שעברו מאז, האסלאם הרדיקלי כרת ברית עם קיצונים מהשמאל וקיצונים מהימין. וכי למרות שהאנטישמיות "הנמיכה את ראשה לכמה עשורים" היא עושה כעת חזרה משמעותית.

נתניהו הסביר כי העולם כעת עומד מול בחירה, "דברים רעים צריך לעצור כשהם קטנים, ברגע שהם צומחים הבעיה הופכת להיום בעיה עולמית. אנטישמיות היא בעיה יהודית, אבל היא גם בעיה עולמית, והמטרה שלנו במאבק הזה היא להילחם, ולנצח!".

ראש הממשלה התייחס לעליית האנטישמיות ברשתות החברתיות, "זה הכי בולט ברשתות החברתיות, זה שדה הקרב החדש, כאן נצטרך להילחם עם נשקים משלנו. אנחנו מגיעים באיחור למשחק, אבל ננצח בקרב הזה, אנחנו בונים את היכולות לנצח בקרב הזה, זה הדבר הבא, כמו ה-F35, זה בזה ננצח".

"למנהיגים בעולם אני אומר, זה לא מספיק לגנות את הרוע, צריך להילחם ברוע. אנחנו נילחם ברוע ובשקרים בעזרת האמת, האמת היא החיסון לשקרים נגדנו. אור האמת יזהר מירושלים, ואני מקווה שבשנה הבאה ניפגש בכנס הזה שוב, ויהיה טוב יותר. תזכרו, אם אנחנו נילחם, אנחנו ננצח".