הכי דרמטי שיש: הפועל תל אביב ניצחה בדרבי התל אביבי אחרי 4,293 עם שני שערים בתוספת הזמן, שהביאו ניצחון גדול אחרי 12 שנה

4,293 עברו מאז הדרבי האחרון בו הפועל תל אביב ניצחה, והיום (שני) היא עשתה זאת עם ניצחון דרמטי עם שני שערים בתוספת הזמן. לפני המשחק הוזכר שמו של רב סרן רן גויאלי ז"ל החטוף האחרון שגופתו הושבה היום משבי החמאס, שני הקהלים מחאו כפיים.

הרכב מכבי ת"א: אופק מליקה, הייטור, רז שלמה, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ, שגיב יחזקאל, הליו וארלה וסייד אבו פרחי. הרכב הפועל ת"א: אסף צור, מרקוס קוקו, צ’יקו, טל ארצ’ל, זיו מורגן, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רוי קורין, עמית למקין, לויזוס לויזו ואנאס מחאמיד.

עוד באותו נושא לקראת המשחק: אוהד מכבי ת"א בן 16 נעצר בחשד לשימוש באבוקה 19:13 | שמחה רז 0 0 😀 👏

המשחק הופסק זמן קצר לאחר פתיחתו בגלל אבוקות שהודלקו משני הצדדים וחסמו את הראות באצטדיון. בדקה ה-18 עלי קמארה יצא והוחלף, איתי בן חמו נכנס במקומו. בדקה ה-32 הצהובים עלו ליתרון בדרבי משער של דור פרץ. השופט דוד פוקסמן הוסיף 13 דקות למחצית הראשונה בעקבות ההפסקה בהתחלה.

חצי השעה הראשונה במחצית השנייה, התנהלה ללא אירועים מיוחדים. בדקה ה-75, חטיפה יפה של דניאל דאפפפה סמוך לשער הצליחה את אוהדי מכבי תל אביב, אך הסתיימה בלי כלום. בתוספת הזמן עומרי אלטמן השווה. שלוש דקות לאחר מכן, צ'יקו הפך וקבע את הניצחון ההיסטורי. אחרי 12 שנה, הפועל תל אביב ניצחה דרבי.

בעקבות הדרבי: הצהובים עשר נקדוות מהפסגה

בעקבות ההפסד מכבי תל אביב מרחק עשר נקודות מבית"ר ירושלים שבמקום הראשון, ותשע מהפועל באר שבע במקום השני. הפועל תל אביב עקפה את מכבי חיפה ועלתה למקום השלישי, שלוש נקודות מעל הירוקים.

אחרי התבוסה למכבי חיפה מכבי תל אביב התארחה ביום חמישי האחרון בגרמניה אצל פרייבורג במסגרת המחזור השביעי ואחד לפני האחרון של הליגה האירופית, והפסידה 0:1 שהשאיר אותה ללא ניצחון באירופה.

ארבעה ימים קודם שתי הגדולות של הכדורגל הישראלי נפגשו לקלאסיקו בסמי עופר, בסיומו מכבי חיפה הביסה 1:4 את מכבי ת"א. גם כשהם במקום השלישי והרביעי הקבוצות סיפקו לנו משחק אדיר. בכר וחניכיו חגגו ברבע השעה האחרונה והביסו את היריבה הגדולה. אל היציע חזר שורד השבי מתן אנגרסט, אוהד מכבי חיפה.