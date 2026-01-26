בשיעורו האחרון התייחס הרב ניר בן ארצי למאמצי האיחוד בגוש המפלגות הערביות ושלח מסר מרגיע לימין ומזהיר לשמאל: "הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם להכשיל את מדינת היהודים"

בעוד שבמערכת הפוליטית, ובייחוד בשמאלה, עוקבים בעניין ובשמחה אחר הניסיונות לגבש רשימה ערבית מאוחדת שתהווה משקולת נגד לקואליציה, הרב ניר בן ארצי יוצא במסר נחרץ ומרגיע למאמיניו. בסרטון חדש שהופץ ברשתות החברתיות, הגדיר הרב את האיחוד המסתמן ככישלון ידוע מראש.

"מפלגות השמאל והאופוזיציה שמחים שמפלגות הערבים מתגבשים ביחד, אבל בורא עולם אומר – זה בור בלי תחתית", הצהיר הרב בפתח דבריו. לדבריו, הניסיונות הפוליטיים הללו לא יצלחו לעצור את הנהגת המדינה היהודית: "הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם להתעלות או להכשיל את מדינת ישראל. הם חיים בסרטים דמיוניים".

הרב בן ארצי השתמש בלשון ציורית כדי לתאר את השותפות המורכבת בין הפלגים הערביים השונים, כשהוא רומז למפלגת רע"ם ולשותפותיה: "כל הרעם והגשם והברעם והבוץ יהיו ביחד – וזה יהיה בור ללא תחתית. מה שאני אומר זה בדיוק 101%, לא מיליון אחוז – 101%".

לסיום, בחר הרב להתייחס למבקריו ולמי שבוחר לזלזל בתחזיותיו: "תמשיכו לזלזל, וזה יצא בדיוק ככה. מי שמזלזל זה רק מי שאין לו יראת השם ואין לו שכל להבין שיש כוח שלא רואים אותו שברא אותנו".