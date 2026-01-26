במסגרת מבצע בהובלת השב"כ בעזה נעצר פעיל הג'יהאד האסלאמי שהיה מעורב בפעילות נגד צה"ל. הוא סיפר על מעורבותו בהעברת גופתו של גואילי בין מספר מקומות מה שעזר להוביל לקבל מידע מודעיני על החלל החטוף

שב״כ חושף הערב (שני) פרטים חדשים על המודיעין שהוביל למבצע השבתו של רן גואילי ז״ל.

לפני כחודש, במסגרת מבצע חטיפה בהובלת השב״כ בדרום העיר עזה, נלקח לחקירה, פעיל הג'יהאד האסלאמי, אשר היה מעורב בפעילות צבאית כנגד כוחותינו במהלך המלחמה, והוחשד כמי שבקיא בפרטי מיקום קבורתו של רן גווילי ז״ל.

בחקירתו בשב״כ, סיפר הפעיל הפלסטיני על מעורבותו בהעברת הגופה בין מספר מיקומים ואף הצביע על מעורבים נוספים אשר היו מודעים למיקומה. בין היתר, חקירתו הביאה לקבלת מידע מודיעיני מחדש אשר חיזק את ההבנה על מקום קבורת הגופה בבית הקברות אלבטש שבצפון הרצועה.

בימים האחרונים, החל מבצע נרחב בבית הקברות אלבטש, אשר במהלכו זוהתה גופתו של רן ז״ל והושבה לישראל. מאז פרוץ המלחמה, נעשו מאמצים רבים של שב״כ יחד עם שאר גופי הביטחון להשבתם של כלל החטופים, החיים והחללים – החזרתו של החלל החטוף האחרון, רן גווילי ז״ל, הנה סגירת מעגל משמעותית וערכית.