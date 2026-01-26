הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, הודיע כי עם זיהויו והשבתו של רס״ר רן גואילי ז״ל הושלמה משימה מרכזית של צה״ל מאז תחילת הלחימה, השבת כלל החטופים, החיים והחללים, למדינת ישראל ולמשפחותיהם

צה״ל הודיע היום (שני) כי רס"ר רן גואילי ז״ל, החטוף האחרון, זוהה והושב לשטח מדינת ישראל במסגרת מבצע "לב אמיץ". עם השבתו, הודיע הרמטכ"ל כי הושלמה אחת המשימות המרכזיות של צה"ל מאז תחילת הלחימה, השבת כלל החטופים, החיים והחללים, לביתם ולמשפחותיהם.

הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור ומפקדי האוגדות הצדיעו לרס״ר גואילי ז״ל בדרכו האחרונה מרצועת עזה. בהמשך הגיע הרמטכ״ל למרחב שבו אותר החלל החטוף, ושוחח עם לוחמי המילואים והצוותים הרפואיים שנטלו חלק במבצע.

בדבריו אמר הרמטכ״ל: "למעלה משנתיים אנחנו מחכים לרגע הזה, השבת החטוף האחרון. ברוך אתה ה׳ אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. נמצאה הגופה של רן גואילי, ובזה למעשה תמה משימה עיקרית שלנו, החזרת כל החטופים, החיים והחללים, לביתם, למדינתם ולמשפחתם".

עוד הוסיף זמיר כי רן גואילי ז״ל היה החטוף האחרון, וציין את התחייבותו למשפחה: "כשפגשתי לאחרונה את משפחתו, טליק ואיציק, הבטחתי להם שצה״ל יעשה את כל מה שהוא יכול כדי להחזיר את רני הביתה. היום, בזכותכם, בזכות ההתעקשות של פיקוד הדרום, בזכות חטיבת אלכסנדרוני, חיילי המילואים, גדוד 75, הרופאים, אנשי הלוגיסטיקה ואנשי הרבנות, המשימה הזו הושלמה".

הרמטכ"ל הביע את הערכתו ללוחמים ולצוותים שפעלו בשטח ואמר: "אני רוצה להביע הרבה הערכה לכם. השלמנו יעד מלחמה. לפנינו המשך המערכה, ואנחנו נמשיך ונרדוף אחרי אויבינו לכל מקום שהם יהיו".

בצה"ל הדגישו כי השבת רס״ר רן גואילי ז״ל מהווה ביטוי למחויבות הערכית והמוסרית של הצבא להשבת כל בניו ובנותיו למדינת ישראל.