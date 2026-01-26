שגריר ארצות הברית בישראל הצטרף למנהיגים הרבים בישראל שהסירו את סיכת החטופים, והודיע כי הוא לא רוצה לראות אותה יותר לעולם

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, שהראה מחויבות אישית לאורך המלחמה למשימת החזרת החטופים, פרסם סרטון בו חגג את חזרתו של החטוף האחרון, רני גואילי ז"ל, ותיעד את עצמו מסיר את סיכת החטופים הצהובה.

השגריר האקבי הכריז בחגיגיות, "מאז שהגעתי לכאן כשגריר, אני עונד את הסיכה הזו. זה סימן של סולידריות עם החטופים, אבל היום, תודה לאל, אני מסיר את הסיכה הזו כי אין יותר חטופים בעזה".

"עם חזרתו של רני גואילי אל משפחתו היום, אחרון החטופים הוחזר, אני מודה מכל ליבי אל הנשיא טראמפ וכל אלה שהפכו את היום הזה למציאות".

האקבי המשיך והזכיר את כאב המשפחות, והתקווה ליום הזה "כל כך הרבה תפילות, למשפחות של החטופים, לחברים".

ולבסוף הסביר מה יעשה כעת עם הסיכה: "אני רוצה להיות ברור, אמרתי את זה חודשים, אני לא אשמור את זה (הסיכה) אני לא רוצה לשמור את זה, זו תזכורת למשהו שהייתי רוצה לשכוח, את העינויים והדברים הנוראיים שקרו לאנשים, דברים שמעולם לא היו צריכים לקרות".

"אז עכשיו, כשאני מסיר אותה, אני אפטר ממנה, ואני מתפלל שלעולם לא אראה אותה שוב, ואני אתפלל שישראלים לעולם לא יהיו צריכים לענוד סיכה שתזכיר להם מישהו שמוחזק בשבי כבן ערובה, שכולם ישארו חופשיים לנצח".