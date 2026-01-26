מוחמד לארג'יאני, יועצו המקורב ביותר של המנהיג העליון עלי חמינאי, התראיין בשפה האנגלית ושיגר שורה של איומים נגד ארה"ב וישראל

הפוליטיקאי ומקורבו של המנהיג העליון, מוחמד לארג'יאני, התראיין לתוכנית חדשות איראנית בשפה האנגלית, ושיגר איומים חריפים ורמיזות להמשך פעילות גרעינית, על רקע ההתעצמות האמריקאית באזור.

לארג'יאני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון, עלי חמינאי, התראיין לתוכנית המקומית "איראן מדברת" בשפה האנגלית, ובמהלך ראיון נרחב פיזר לארג'יאני איומים רבים נגד ישראל, ארצות הברית והאזור כולו.

את איומיו פתח לארג'יאני באמירה חדה: "לפי מה שאני יודע, אנחנו יכולים לפתח ולבנות נשק אטומי תוך שבועיים, או שלוש. אנחנו המדינה היחידה בעולם עם היכולת ליצור פצצה גרעינית אך שלא עושה זאת".

עוד באותו נושא ארה"ב מודיעה רשמית: נושאת מטוסים הגיעה אל חופי איראן

בנוסף טען לארג'יאני כי, "במהלך מלחמת 12 הימים של מתקפה ישראלית ללא צידוק על איראן, השתמשנו בפחות מ-25% מהיכולות שלנו, ה-75% האחרים לא נפגעו, היכולות שלנו היום גדולות משהיו אז".

לארג'יאני הוסיף ושיגר איום לארה"ב, "הייתי אומר לגנרלים האמריקאים, במיוחד לנאצי בבית הלבן שיפסיק לצפות בכל כך הרבה סרטי פעולה, איראן היא לא סרט, הוא יופתע".