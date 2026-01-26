נושאת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן הגיעה רשמית למזרח התיכון, כך אישר פיקוד המרכז האמריקאי

פיקוד המרכז של ארה"ב, סנטקום, האחראי על כלל הפעילות הצבאית במזרח התיכון, הודיע רשמית לפני זמן קצר כי נושאת המטוסים אברהם לינקולן הגיעה אל המפרץ הפרסי לתגבור כוחות הפיקוד.

מעל לשבוע מאז שיצאה לדרך מים סין הדרומי, נושאת המטוסים האמריקאית שרבים המתינו להגעתה, הגיעה כעת סמוך לאיראן. בהודעה רשמית של הפיקוד האזורי, סנטקום נמסר כי נושאת המטוסים הגיעה כחלק מ"משימת ייצוב האזור ומניעת הדרדרות".

פיקוד המרכז האמריקאי אישר כי נושאת המטוסים אברהם לינקולן וקבוצת התקיפה שלה נכנסו רשמית אל "התיאטרון" המזרח־תיכוני, במטרה "לקדם ביטחון ויציבות אזורית".

על פי ההודעה, מדובר במהלך מתוכנן שנועד לחזק את הנוכחות הצבאית האמריקאית באזור, להרתיע גורמים עוינים, ולהבהיר את מחויבותה של וושינגטון ליציבות ולביטחון בני בריתה במזרח התיכון.