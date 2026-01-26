במבצע "לב אמיץ" שפעל במרחב שג׳עייה, בדקו כוחות צה״ל למעלה מ-250 גופות לאחר מאמץ מודיעיני שנמשך יותר משנתיים, עד לאיתור, זיהוי והשבת גופתו של רס״ר רן גואילי ז״ל לקבורה בישראל

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהובלת צוות הקרב החטיבתי אלכסנדרוני, הפועל תחת אוגדה 252 ובשיתוף יחידת יהל"ם, השלימו היום (שני) את מבצע "לב אמיץ" לאיתור ולחילוץ גופתו של החלל החטוף האחרון, רס"ר רן גואילי ז"ל.

הכוחות פעלו במרחב שכונת שג'עייה שברצועת עזה, בתוך שטח בית קברות מקומי. במהלך הפעילות נבדקו למעלה מ-250 גופות, עד לאיתור החלל והשבתו לישראל. ליווי המשפחות ומאמץ מתמשך מאז 7 באוקטובר

במקביל למבצע בשטח, מאמץ ליווי החטופים באגף כוח האדם פעל מאז 7 באוקטובר ועד היום. במסגרת המאמץ, לוו משפחות החטופים והנעדרים באופן צמוד על ידי קציני מילואים, מרגע ההכרה ביקיריהם כחטופים ולאורך כל התקופה.

כבר ב-7 באוקטובר החלו צוותי הרבנות הצבאית במלאכת הזיהוי והטיפול בחללי המלחמה. לרבנות הצבאית צוותים מקצועיים המתמחים בזיהוי וקבורה, אשר טיפלו גם במקרים מורכבים והכריעו בהם בהתאם לממצאים המקצועיים.

מאמץ מודיעיני ממושך

המאמץ לאיתור מקום קבורתו של רס"ר רן גואילי ז"ל נמשך למעלה משנתיים, והוגדר כאחד מצירי המודיעין המרכזיים של אגף המודיעין. תכנון המבצע התאפשר הודות לעבודה מודיעינית יסודית וממושכת, שהתבססה על איסוף, הצלבה וניתוח מידע ממגוון מקורות.

המאמץ התאפיין בדינמיות גבוהה וכלל תיקוף מתמיד של המידע, הערכות מצב רציפות ושילוב הדוק בין כלל הגורמים. נציגי אמ"ן ומפקדת השו"ן נטלו חלק מרכזי באיתור. המיקוד המודיעיני בזירה אפשר לצמצם את היקף החיפוש ממאות קברים פוטנציאליים לעשרות בודדות, בתוך פרק זמן קצר.

על פי צה"ל, בניית תמונת מודיעין עדכנית ומתעדכנת, המבוססת על שילוב יכולות שונות, היא שאפשרה את איתור החלל בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי.

הליך הזיהוי בשטח

ליבת פעילות הזיהוי בוצעה על ידי יחידה 6017, היחידה לזיהוי רפואי וחקר מנגנוני מוות של חיל הרפואה, המורכבת מאנשי סדיר ומילואים. הליך הטיפול וההבאה לקבורה בוצע בשיתוף אנשי הרבנות הצבאית, אשר סיפקו מענה ראשוני וביצעו זיהוי ראשוני בשטח, ככל שניתן.

במסגרת הפעילות פעלו למעלה מ-20 רופאי שיניים של היחידה במשך יותר מ-24 שעות רצופות. הצוותים סרקו כ-250 גופות, עד להשלמת הליך הזיהוי של רס"ר רן גואילי ז"ל.

בצה"ל מציינים כי במהלך השנתיים האחרונות לקחה היחידה חלק במבצעי השבת חטופים נוספים, וסייעה בזיהוי של חללים רבים. היחידה מבצעת איסוף שיטתי של נתונים בשטח לצורך זיהוי רפואי, לרבות נתוני שיניים ודגימות DNA, לצורך אימות זהות החללים.