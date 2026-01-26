19:26

יועצו של חמינאי מאיים: "יכולים לפתח גרעין תוך שבועיים"

19:13

לקראת המשחק: אוהד מכבי ת"א בן 16 נעצר בחשד לשימוש באבוקה

19:08

ארה"ב מודיעה רשמית: נושאת מטוסים הגיעה אל חופי איראן

19:08

פרטים נוספים על מבצע "לב אמיץ": כך חולצה גופתו של רן גואילי

18:58

למרות שפוליטיקאים קבעו שנתניהו ויתר - רן גואילי הושב לקבורה

18:56

איום כפול: "אם איראן תותקף - נתקוף את ישראל"

18:55

המפכ"ל בטקס במוצב נחל עוז לזכרו של רן גואילי: "נפל כגיבור"

18:41

הקטל בדרכים: אישה בת 30 נהרגה בתאונה בכביש 80

18:36

רשות המסים בהודעה חשובה: מגיע לכם כסף

18:34

מזכ"ל חיזבאללה מאיים: "במלחמה הבאה איראן תצית את האזור"

18:24

החורף חוזר בגדול: גשם, רעמים ושטפונות: תחזית מזג אוויר

18:08

טראמפ חוגג: "חשבו שזה בלתי אפשרי, כל החטופים חזרו"

18:03

"מקיימים את שבועת הדורות": טקס השבת גופתו של רן גואילי בעזה

17:36

המפכ"ל למשפחת גואילי: "רן נמצא שלם ובמדים, קיימנו הבטחה"

17:26

בבית הלבן חוגגים את חזרת גואילי: "טראמפ הפך את זה לאפשרי"

17:21

שקמה ברסלר בתגובה ראשונה להחלטה הדרמטית

17:15

לפיד: "איראן ביצעה טבח חמור נגד אזרחיה - אך הדממה רועמת"

17:03

הרמטכ"ל זמיר למשפחת גואילי: "עמדנו בהבטחה להשיב את רן"

16:56

עם כיפה על הראש: נתניהו בירך בכנסת על חזרת כל החטופים

16:37

מצמרר: הנשיא הרצוג הסיר את סיכת החטופים. צפו

