האיומים על הסלמה אזורית עולים מדרגה: המיליציה הפרו-איראנית "כתאאב חזבאללה" הפועלת בעיראק, יחד עם ארגון "אנצראללה" (החות'ים) בתימן, פרסמו היום (ב') הודעות דרמטיות המזהירות מפני תקיפה בשטח איראן. שני הארגונים הבהירו כי במידה ותצא לפועל תקיפה נגד הרפובליקה האסלאמית, הם יראו בכך עילה לכניסה רשמית ומלאה למלחמה.
בדיווחים המגיעים מציר ההתנגדות, נמסר כי המיליציות העיראקיות כבר החלו בהיערכות מבצעית להגברת שיגורי הכטב"מים והטילים לעבר מטרות אסטרטגיות. במקביל, החות'ים בתימן, שכבר פועלים נגד נתיבי השיט בים האדום, הצהירו כי תקיפה באיראן תוביל לתגובה "חסרת תקדים" מצידם, שתכלול פגיעה ישירה בנכסים מערביים ובישראל.
הצהרות אלו מגיעות בזמן שבו המודיעין המערבי מזהה דריכות שיא באיראן ובקרב שלוחותיה ("הפרוקסים") ברחבי המזרח התיכון. ההערכה בישראל היא כי מדובר בניסיון לייצר הרתעה מול ממשל טראמפ ומול צה"ל, תוך הצגת חזית מאוחדת של "טבעת האש" האיראנית.
במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות בעיראק ובתימן, כאשר חיל האוויר ומערכות ההגנה האווירית נמצאים בכוננות גבוהה מחשש לניסיונות תקיפה משולבים מכמה זירות במקביל.
זה חיזבאללה של עיראק כי ההוא מלבנון עם כריזמה של טפט מפחד מהצל של עצמו נו טוף עיראק רחוקה נקווה שיהיה להם משהו אחר להתעסק איתו19:31 26.01.2026
