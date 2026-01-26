בטקס במוצב מקבלים את החלל החטוף רס״ר רני גואילי ז״ל בני משפחתו, יחד עם מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, חבריו ליחידת היס״מ, מפקדים ושוטרים נוספים

הראשון לצאת והאחרון לחזור: ברגעים אלה מתקיים במוצב נחל עוז טקס ומשמר כבוד לזכרו של רס״ר רן גואילי ז״ל בהשתתפות מפכ״ל המשטרה.

מפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי אמר במהלך הטקס שנערך במוצב: "משטרת ישראל כולה מרכינה ראש ומשתתפת בצערה של משפחת גואילי. רגעי שמחה שמהולים בעצב רב על אובדן היקר מכל. רני, סוף-סוף חזרת הביתה. היית ראשון לצאת, ואתה אחרון לחזור".

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי אמר זמן קצר לאחר שעודכן על איתור גופתו של החלל החטוף רני גויאלי ז"ל: "יותר מדי זמן המתנו לשובו של רני לאדמת ישראל. רני ז"ל נפל כגיבור בזמן שחתר למגע ופעל כמצופה מכל שוטר, להציל חיי אדם. אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בפעילות המבצעית ובמגעים השונים לאיתור והשבת גופתו לקבר ישראל."

המפכ"ל סיכם: "שוטרי משטרת ישראל ולוחמי מג"ב היו הראשונים לפעול בבוקר ה-7 באוקטובר והיו הראשונים שחתרו למגע והגנו בגופם בחירוף נפש על אזרחי מדינת ישראל, תושבי הדרום ומשתתפי מסיבת הנובה בעקבות מתקפת הפתע של ארגון הטרור חמאס. מפרוץ הלחימה נפלו בעת מילוי תפקידם 73 חללי משטרת ישראל אשר פעלו בעוז ובחירוף נפש בחזית הלחימה, מתוכם 58 ביום 07.10.2023. גבורתם תיזכר לעד".

ברגעים אלו מקבלים את החלל החטוף רס״ר רני גואילי ז״ל בני משפחתו, יחד עם מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, חבריו ליחידת היס״מ, מפקדים ושוטרים נוספים. אביו של רס״ר רני גואילי ז״ל, איציק גואילי, פגש את רופאות השיניים מתנדבות יחידת הזיהוי הפלילי של המשטרה, אשר זיהו את רני ז״ל.