הפסדים בתיק ההשקעות הם לא תמיד בשורה רעה: רשות המסים מזכירה כי ניתן לקזז הפסדים מול רווחים – גם מחשבונות שונים ואפילו ממכירת דירה – ולקבל החזר מס משמעותי

רשות המסים יצאה היום (ב') בתזכורת חשובה למשקיעים בשוק ההון, שעשויה להיות שווה לא מעט כסף עבור רבים. בעוד שעל רווחים ממימוש ניירות ערך מנוכה מס במקור באופן אוטומטי, הפסדים שמומשו יכולים לשמש ככלי לחיסכון במס באמצעות "קיזוז הפסדים".

הבשורה המשמעותית היא שהקיזוז אינו מוגבל רק לאותו חשבון בנק. על פי הנחיות הרשות, ניתן לקזז הפסדים שמומשו בחשבון השקעות אחד מול רווחים שנצברו בחשבון אחר. מעבר לכך, ניתן לקזז הפסדים משוק ההון אפילו מול רווחים שנוצרו מתשלום מס שבח על מכירת דירה.

איך זה עובד בפועל?

ברשות המסים מסבירים כי בעוד שקיזוז בתוך אותו חשבון מתבצע לרוב באופן אוטומטי על ידי הבנק, קיזוז בין חשבונות שונים דורש פעולה מצד הנישום. לשם כך, יש לצרף לדו"ח השנתי את טפסי 867 (אישור שנתי על ניכוי מס מרווחי הון) מכל חשבונות ההשקעה הרלוונטיים.

עבור מי שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, ניתן להגיש בקשה ייעודית להחזר מס דרך אתר רשות המסים. בשורה התחתונה: אם חוויתם הפסדים במקום אחד אך הרווחתם באחר, כדאי לבדוק את זכאותכם – הכסף הזה עשוי לחזור ישירות לחשבון הבנק שלכם.