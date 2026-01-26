האמירות החריפות שנשמעו לאורך התקופה מצדגורמים פוליטיים נגד התנהלות הממשלה, עמדו במבחן המציאות עם השבת גופתו של רן גאוילי ז"ל לישראל • בעוד הביקורת עסקה בטענות על ויתור מכוון והיעדר מאמץ ממשלתי, ההתפתחויות האחרונות ממחישות כי במקביל לשיח הציבורי הקשה נמשכו גם פעולות מבצעיות להשבת חטופים וחללים

ברקע השבת גופתו היום (שני) של החטוף רן גאוילי ז"ל לקבר ישראל, מתחדדת הפער בין האמירות שנשמעו בעבר מצד משפחות חטופים וגורמים פוליטיים, לבין ההתפתחויות בשטח. לאורך השנתיים האחרונות הושמעו טענות קשות שלפיהן הממשלה אינה פועלת להשבת החטופים ואף מוותרת עליהם משיקולים פוליטיים.

זעקת האימהות: "הפקרת יקירנו משיקולים פוליטיים"

בחזית המאבק עומדות משפחות החטופים, ששינו את הרטוריקה שלהן מתוך ייאוש וכעס גובר. הדוגמה הבולטת והכואבת ביותר היא עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר, שהפכה לאחד הקולות הנחרצים ביותר נגד

התנהלות הממשלה. בדברים קשים שהטיחה, קבעה צנגאוקר כי לא מדובר בכישלון במשא ומתן, אלא בהחלטה מודעת: "נתניהו וממשלתו ויתרו על החטופים ופועלים לסיכול העסקה שתחזיר את יקירנו הביתה משיקולים פוליטיים."

המערכת הפוליטית והביטחונית: "נתניהו בחר צד – והוא נגד המדינה"

הביקורת אינה נשמעת רק מקרב המשפחות הכואבות, אלא מהדהדת בעוצמה גם במסדרונות הכנסת ובקרב בכירי מערכת הביטחון לשעבר. חבר הכנסת רם בן ברק (יש עתיד), לשעבר המשנה לראש המוסד, סיפק את אחד הציטוטים החריפים ביותר שנשמעו במלחמה זו, כשטען שראש הממשלה פועל בניגוד לאינטרס הישראלי המובהק.

בראיון לתקשורת אמר בן ברק: "נתניהו ויתר על החטופים ובחר צד – והצד שלו נגד מדינת ישראל". דברים אלו מצטרפים לדבריו של ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, שטען כי נתניהו "שוב מעכב, פוגע ומפקיר", ומאשים את ראש הממשלה בכך שהוא מעדיף את שלמות הקואליציה שלו עם בן גביר וסמוטריץ' על פני הצלת חיי אדם.

גם יו"ר 'הדמוקרטים', האלוף במיל' יאיר גולן, מרבה לתקוף את הממשלה באותה רוח, כשהוא מציג קו תקיף לפיו הממשלה איבדה את הלגיטימיות המוסרית שלה מעצם הפקרת החטופים לגורלם.