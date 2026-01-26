מזג אוויר בימים הקרובים: תחול ירידה בטמפ' והן תהיינה רגילות לעונה. ברביעי וחמישי החורף יחזור עם גשמים, רעמים ושטפונות.
יום שלישי: מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות, והן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
יום רביעי: בבוקר צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ. במהלך היום הגשמים יתפשטו למרכז הארץ, ובערב צפויים גשמים מקומיים אף בצפון הנגב. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. צפוי אובך בדרום הארץ, ואף ייתכן אובך במרכזה. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה. במהלך הלילה הגשמים ייחלשו ויתמעטו.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. גשמים מקומיים, ברובם קלים, עדיין צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה.
יום שישי: מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
