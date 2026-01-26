18:36

רשות המסים בהודעה חשובה: מגיע לכם כסף

18:34

מזכ"ל חיזבאללה מאיים: "במלחמה הבאה איראן תצית את האזור"

18:24

החורף חוזר בגדול: גשם, רעמים ושטפונות: תחזית מזג אוויר

18:08

טראמפ חוגג: "חשבו שזה בלתי אפשרי, כל החטופים חזרו"

18:03

"מקיימים את שבועת הדורות": טקס השבת גופתו של רן גואילי בעזה

17:36

המפכ"ל למשפחת גואילי: "רן נמצא שלם ובמדים, קיימנו הבטחה"

17:26

בבית הלבן חוגגים את חזרת גואילי: "טראמפ הפך את זה לאפשרי"

17:21

שקמה ברסלר בתגובה ראשונה להחלטה הדרמטית

17:15

לפיד: "איראן ביצעה טבח חמור נגד אזרחיה - אך הדממה רועמת"

17:03

הרמטכ"ל זמיר למשפחת גואילי: "עמדנו בהבטחה להשיב את רן"

16:56

עם כיפה על הראש: נתניהו בירך בכנסת על חזרת כל החטופים

16:37

מצמרר: הנשיא הרצוג הסיר את סיכת החטופים. צפו

16:32

כלי שפותח על ידי ישראלי קובע: זה הסיכוי לתקיפה באיראן

16:24

עידן עמדי השתתף במבצע החילוץ של החלל החטוף רן גואילי ז"ל

16:18

שר הביטחון כ"ץ: "רן היה לוחם אמיץ, רגע כואב"

16:13

בין 4 חלופות: כך אותרה גופת רן גואילי בבית קברות בעזה

16:01

"ינסה לשבש את הבחירות": התרחיש המפחיד שהאופוזיציה נערכת אליו

15:50

נתניהו מודיע לישראל: "רני חוזר, הוא בדרך הביתה"

15:40

לאחר הליך זיהוי רשמי: זוהתה גופתו של החטוף רן גואילי ז"ל

15:23

דו"ח חושף: מועצת הטכנוקרטים שתנהל את עזה נגועה בתמיכה בטרור

