נשיא ארצות הברית שיבח את אנשיו, וחגג את חזרתו של החטוף האחרון רני גואילי ז"ל לשטח ישראל

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיב גם הוא להשבת גופתו של החטוף האחרון, רני גואילי מרצועת עזה. טראמפ ציין את המאורע המיוחד, והודיע כי למרות שרבים חשבו שהדבר בלתי אפשרי, הוא היה נחוש להחזיר את כל החטופים מהרגע הראשון.

טראמפ התייחס בעצמו להתפתחות ברשת החברתית בבעלותו, Truth social, שם פרסם פוסט משבח להחזרתו של גואילי ז"ל.

"בדיוק אותרה גופת החטוף האחרון בעזה. החזרנו את על החטופים, ה-20 החיים ואת כל המתים! עבודה מדהימה, רבים חשבו שזה בלתי אפשרי לביצוע. ברכות לצוות המדהים שעבד על זה, כולכם אלפים!".

דבריו של הנשיא טראמפ מגיעים לאחר שמוקדם יותר, השגריר האמריקאי לישראל בירך גם הוא על חזרתו של גויאלי, כמו גם דוברת הבית הלבן.

מוקדם יותר, בנאומו מעל מליאת הכנסת, הודה ראש הממשלה נתניהו גם הוא לנשיא טראמפ וציין את חלקו המשמעותי במאמצים להחזרת החטופים.