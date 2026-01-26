נעים קאסם הצהיר כי חיזבאללה אינו ניטרלי מול תקיפה באיראן, נמנע מהתחייבות לתקוף אם איראן תותקף אך איים כי "האזור יוצת"

המזכיר הכללי של חיזבאללה, נעים קאסם, מחליפו של נסראללה, נשא הערב נאום בעקבות ההתעצמות האמריקאית באזור. בדבריו סירב להתחייב קאסם כי חיזבאללה תצטרף למערכה במידה ואיראן תותקף, אך איים כי איראן "תצית את האזור".

במהלך נאום תמיכה באיראן שערך היום בדאחיה, אמר קאסם כי בחודשיים האחרונים נשאל שוב ושוב האם חיזבאללה יתערב במקרה של מלחמה אמריקאית-ישראלית נגד טהרן. לדבריו, הנהגת הארגון עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחויות, אך שומרת לעצמה את חופש הפעולה בקבלת ההחלטות.

"אנו עוקבים אחרי המתרחש ואנו נחושים להגן. בבוא העת נחליט כיצד לפעול – האם להתערב או אם לאו. איננו ניטרלים בעניין מתקפה נגד איראן", הצהיר.

קאסם הדגיש כי לטענתו עימות ישיר מול איראן לא יהיה אירוע נקודתי או מקומי, אלא מהלך שיטלטל את כל המרחב האזורי: "המלחמה בפעם הזו נגד איראן תצית את האזור כולו".