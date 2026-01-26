לאחר יותר משנתיים לאחר שנחטף, רן גואילי ז"ל שב לקבר ישראל במבצע מיוחד. "המבצע הזה הוא ביטוי לערבות ההדדית ולאתוס היהודי – כולם בשביל אחד", אמר האלוף עשור בטקס לאחר זיהוי הגופה

החלל החטוף האחרון שב לישראל: במעמד עוצמתי ורווי רגש, אל מול לוחמי ומפקדי צה"ל ובסמוך לאלונקה המכוסה בדגל הלאום, ספד מפקד פיקוד הדרום האלוף יניב עשור, ללוחם רן גואילי ז"ל שהוחזר מרצועת עזה.

האלוף יניב עשור פתח את דבריו בציטוט: "ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השבע השביע את בני ישראל לאמור: פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה אתכם". לאחר מכן אמר "וכך אנו, לוחמי ומפקדי צה"ל, מקיימים את שבועת הדורות. לא משאירים אף אחד מאחור, נלחמים להחזיר את כולם הביתה".

"כל חייל נשבע בתחילת השירות הצבאי למסור את נפשו ולהקריב את חייו למען ביטחון המדינה. אחד בשביל כולם. סוד כוחנו, מקור העוצמה שלנו, הוא יקר האדם. כל אדם – חייל ומפקד. כי כולנו רקמה אנושית אחת. המבצע הזה הוא ביטוי לערבות ההדדית, לאתוס הישראלי, לאתוס היהודי – כולם בשביל אחד", תיאר עשור את המאמץ להשבת החטוף האחרון לקבר ישראל.

לבסוף סיכם האלוף עשור: "רן אחי, גיבור ישראל, אתה מוקף בלוחמי צה"ל. אנחנו מחזירים אותך הביתה למשפחה אצילת נפש, למדינה כואבת, לעם אוהב שעכשיו יכול לחזור ולנשום, כי לא נותרו חטופים בעזה. שבועת השבעה באוקטובר בליבנו. לא נחדל עד אשר נממש את מטרות המלחמה ונשמיד את חמאס. נסיר כל איום ונכריע את מבקשי רעתנו. כי נצח ישראל לא ישקר. ה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום".