המפכ״ל דני לוי עדכן את משפחתו של רן גואילי ז״ל בפרטי הזיהוי לאחר השבת גופתו לישראל, וציין כי רן נמצא שלם, במדי משטרת ישראל ועם ציודו, תוך התחייבות להמשך ליווי ותמיכה במשפחה

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, שוחח עם אביו של רן גואילי ז"ל, שוטר יס"מ נגב שנפל בקרבות ה-7 באוקטובר וגופתו הוחזקה ברצועת עזה, ועדכן אותו באופן אישי בפרטי הזיהוי והממצאים שעלו לאחר השבת הגופה לישראל.

המפכ"ל לוי תיאר את המצב בו נמצא רן בעת החילוץ וציין כי היה חשוב לו למסור את הדברים למרות הקושי שבדבר: "לאחר שיחה עם המז"פ, הובהר לנו כי הגופה שנמצאה היא אכן של רן. רן נמצא שלם, כשהוא לבוש במדי משטרת ישראל ועם כל הציוד שהיה עליו בעת יציאתו למשימה, כולל ציודו האישי. היה לי חשוב להעביר לכם את הפרטים הללו, גם אם אינם מנחמים – רן הוחזר כפי שיצא".

"גיבור של משטרת ישראל"

בהמשך השיחה, ביקש המפכ"ל לחזק את ידי המשפחה ולהדגיש את המחויבות של הארגון להשבת השוטר לקבר ישראל: "רן היה גיבור של משטרת ישראל. הבטחה שניתנה עם יציאתו הראשונה למשימה – קוימה עם שובו".

לוי הוסיף וציין כי בעת קיום השיחה, כלל שדרת הפיקוד של המשטרה נמצאת יחד ומבקשת למסור את השתתפותה בצער. "אנו מתחייבים להמשיך וללוות אתכם בכל מה שיידרש בתקופה הקרובה", סיכם המפכ"ל בשם הארגון כולו.