פרופ' שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הממשלה, יוצאת היום (ב') למתקפה חריפה בעקבות הפרסומים על הכוונה לפתוח מחדש את מעבר רפיח שעל ציר פילדלפי. בפוסט נוקב שפרסמה, האשימה ברסלר את הנהגת המדינה בהקרבת חיי אדם עבור אינטרסים פוליטיים ואידיאולוגיה קיצונית.
"כשקוראים שמעבר רפיח יפתח (על ציר פילדלפי) חייבים לזכור", כתבה ברסלר, "חטופים נרצחו, חיילים נהרגו ונפצעו, הורים ואחים הפכו שכולים, ילדים התייתמו ונשים התאלמנו בשביל השקר הזה". בדבריה כיוונה ברסלר לביקורת ארוכת השנים נגד מדיניות ראש הממשלה בנימין נתניהו, אותה הגדירה כ"שקר של 'ראש ממשלת חמאס הוא נכס'".
ברסלר לא חסכה במילים קשות והגדירה את התנהלות הממשלה סביב הציר האסטרטגי כ"בגידה בביטחון המדינה". לדבריה, המחיר הכבד ששילמו משפחות רבות בישראל מאז פרוץ המלחמה הוא תוצאה ישירה של "אידיאולוגיה קנאית" שהנחתה את מקבלי ההחלטות.
שרוני קוקי
אני חושבת שהיא צריכה לנוח17:30 26.01.2026
רוית
חחחח אמינה כמעט כמו בנט בכל מחיר צעקתם מזל שיש נתניהו מנהיג ענק17:30 26.01.2026
אהרן מידן
גם היום ציר פילדלפי צריך להיות סגור פתיחתו היא מחוסר ברירה גאו פוליט-טראמפ נמשוגע17:43 26.01.2026
דידי ימין
שקמה ברסלר מי את את כולה מקק שרץ מפינה לפינה17:51 26.01.2026
קרן אור
יאללה שיקמיונת, מספיק לשפוך להג ריק.17:55 26.01.2026
שי מזרחי
לא שווה התייחסות18:10 26.01.2026
