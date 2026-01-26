על רקע הדיווחים על פתיחת מעבר רפיח, מובילת המחאה תוקפת את הממשלה וטוענת כי חיילים וחטופים שילמו בחייהם על "אידיאולוגיה קנאית" ושקרים פוליטיים

פרופ' שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הממשלה, יוצאת היום (ב') למתקפה חריפה בעקבות הפרסומים על הכוונה לפתוח מחדש את מעבר רפיח שעל ציר פילדלפי. בפוסט נוקב שפרסמה, האשימה ברסלר את הנהגת המדינה בהקרבת חיי אדם עבור אינטרסים פוליטיים ואידיאולוגיה קיצונית.

"כשקוראים שמעבר רפיח יפתח (על ציר פילדלפי) חייבים לזכור", כתבה ברסלר, "חטופים נרצחו, חיילים נהרגו ונפצעו, הורים ואחים הפכו שכולים, ילדים התייתמו ונשים התאלמנו בשביל השקר הזה". בדבריה כיוונה ברסלר לביקורת ארוכת השנים נגד מדיניות ראש הממשלה בנימין נתניהו, אותה הגדירה כ"שקר של 'ראש ממשלת חמאס הוא נכס'".

ברסלר לא חסכה במילים קשות והגדירה את התנהלות הממשלה סביב הציר האסטרטגי כ"בגידה בביטחון המדינה". לדבריה, המחיר הכבד ששילמו משפחות רבות בישראל מאז פרוץ המלחמה הוא תוצאה ישירה של "אידיאולוגיה קנאית" שהנחתה את מקבלי ההחלטות.