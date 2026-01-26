גם בארצות הברית חוגגים את חזרתו של רני גואילי לשטח ישראל, השגריר האמריקאי הביע אושר, דוברת הבית הלבן ציינה את תרומתו של טראמפ

החדשות המרעישות על איתורו של החטוף האחרון רני גואילי בשטח הרצועה, הגיעו גם לארצות הברית. דוברת הבית הלבן קרולין לוויט, פרסמה הודעה בתגובה לדיווחים על איתורו והשבתו של גואילי וחגגה את ההתפתחות.

דוברת הבית הלבן הגיבה לדיווחים על חזרתו של גואילי וחגגה, "מדובר בחדשות נפלאות, הנשיא טראמפ הפך את זה לאפשרי".

גם שגריר ארה"ב לישראל, מייק הקאבי חגג את ההודעה ופרסם תגובה, הקאבי הגיב ברשתות לחדשות ובישר, "אחת מפיסות החדשות הכי נפלאות שיצא לי לשמוע בכל הזמנים, כל החטופים חזרו הביתה!"