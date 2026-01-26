בנאום תקיף שנשא, תקף ראש האופוזיציה את המוסדות הבינלאומיים והגדיר את יחס האו"ם לישראל כ"התקף פסיכוטי". לפיד קרא לשינוי אסטרטגי: "אין טעם להעמיד פנים שקיים צדק עולמי, עלינו לבנות בריתות אזוריות זריזות"

ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, שרטט בנאומו תמונה קודרת של המציאות הגיאופוליטית הנוכחית, כשהוא מכריז על קריסתו הסופית של הסדר העולמי שהתעצב לאחר מלחמת העולם השנייה. בנאום שחלקים ממנו הופנו ישירות לראש ממשלת אלבניה, תקף לפיד את חוסר התפקוד של המוסדות הבינלאומיים לנוכח פשעי המשטר באיראן והאובססיה הדיפלומטית נגד ישראל.

לפיד פתח בסקירה היסטורית, והזכיר כי המוסדות שהוקמו לאחר מלחמת העולם השנייה – האו"ם, בית הדין הבינלאומי לצדק וקרן המטבע – נולדו מתוך הבטחת ה"לעולם לא עוד". אולם, לדבריו, המציאות שנחשפה בפורום הכלכלי בדאבוס האחרון מוכיחה כי העידן הזה הסתיים. "מנהיגי העולם הבהירו שוב ושוב: הכללים ששלטו בעולם מאז 1945 פשוט אינם קיימים עוד", קבע.

חלק מרכזי בנאומו הוקדש לביקורת חריפה על האו"ם. לפיד הציג נתונים המצביעים על אפליה מובנית: בעוד שישראל מהווה רק 0.1% מאוכלוסיית העולם, היא "זכתה" ליותר מ-60% מהחלטות הגינוי של הארגון בעשור האחרון. "יחסו של האו"ם לישראל הוא המקבילה הדיפלומטית להתקף פסיכוטי," אמר לפיד. "בשנת 2023 לבדה, העצרת הכללית קיבלה 15 החלטות נגד ישראל – כמעט כפול מאשר נגד כל שאר מדינות העולם גם יחד."

לפיד הפנה אצבע מאשימה כלפי הקהילה הבינלאומית בנוגע למתרחש בטהרן. לדבריו, איראן ביצעה לאחרונה את אחד ממעשי הטבח החמורים ביותר של מדינה נגד אזרחיה בהיסטוריה המודרנית, אך התגובה העולמית מסתכמת ב"דממה רועמת".

הוא פנה לראש ממשלת אלבניה ואמר: "שנינו יודעים שהאו"ם עדיין יגנה את ישראל השנה יותר מאשר את איראן. ליתר דיוק: הוא יגנה את היהודים. בנסיבות האלו, אין טעם להעמיד פנים שצדק עולמי עדיין קיים".

לפיד סיכם את דבריו בקריאה לשינוי כיוון במדיניות החוץ הישראלית והדמוקרטית: הבנה שאין היגיון לציית לכללים ששאר השחקנים מפרים בזלזול. בניית בריתות ביטחוניות עם מדינות המתנגדות לאסלאם הרדיקלי ולאיראן, רתימת ממשלות למלחמה פעילה באנטישמיות, ומעבר להסכמים "קטנים, זריזים ורב-צדדיים" במקום להסתמך על ארגוני ענק מסורבלים.

"זהו עתיד שיתוף הפעולה הבינלאומי," חתם לפיד. "בניית כוח משותף עם מי שמבין, כמונו, את הסכנות האמיתיות."