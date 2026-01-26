ראש הממשלה נתניהו ציין ברגע מיוחד בכנסת את חזרתו ארצה של החטוף האחרון, רני גואילי ז"ל

ברגע ייחודי שנתפס במצלמות מליאת הכנסת, ראש הממשלה נתניהו חבש כיפה לראשו, ובירך על חזרת כל החטופים, החיים והחללים, חזרה למדינת ישראל. לאחר שמוקדם יותר בישר ראש הממשלה על חזרתו של החטוף החלל האחרון, רפ"ק רני גואילי.

ראש הממשלה נתניהו נשא דברים במליאת הכנסת, לאחר ההודעה על החזרתו מהשבי ברצועת עזה של החלל החטוף האחרון, רני גואילי ז"ל.

נתניהו פתח את דבריו בחבישת כיפה שחורה לראשו, ונשיאת ברכת הודיה "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

ראש הממשלה המשיך, ובישר את החדשות גם למליאת הכנסת "חבריי וחברותיי, חברות וחברי הכנסת, לפני שעה קלה השבנו את רני גואילי, גיבור ישראל. אין יותר חטופים בעזה".

נתניהו בירך את כוחות הביטחון על מבצע מוצלח ומורכב לאיתורו של גואילי בשטח הרצועה "אני מברך את מפקדי וחיילי צה"ל והשב"כ על ביצוע מושלם של המשימה הקדושה הזו".

ראש הממשלה הוסיף ושלח את תנחומיו אל משפחתו של גואילי, אשר היה איתם בתקופה האחרונה בקשר רציף "אני מחבק את טליק ואיציק וכל משפחת גואילי האצילה. הסתכלתי להם בעיניים ואמרתי: ׳אנחנו נחזיר את רני הביתה׳. הבטחתי לכם, אזרחי ישראל: אנחנו נחזיר את כולם הביתה".

נתניהו ציין את הרגע המיוחד, ואת ההקלה של השלמת המשימה "ענדנו כולנו את הסיכה, ועכשיו משהמשימה הושלמה, הגיע הזמן להסירה. כי שבו בנים לגבולם ושבו בנות לגבולן".

בנוסף הודה ראש הממשלה לכלל השותפים להחזרת החטופים, מאזרחי ישראל ועד לנשיא ארה"ב, "אני מבקש להודות לגל הירש, על המסירות הבלתי נלאית שלו למשימה הזו. אני מודה לחבריי ולחברותיי בממשלה, שנתנו את תמיכתם כל הזמן.

אני מודה לנשיא טראמפ, לסטיב ויטקוף ולג'ארד קושנר ולצוותם, על תמיכתם הגדולה והחשובה.

אני מודה לעם ישראל כולו על התפילות ועל החיזוק".

לבסוף ציין נתניהו את התחייבותו להחזרת כלל החטופים, והתחייב לעמוד בשאר היעדים שהציב, "אנחנו השלמנו את המשימה הזו, כפי שהבטחתי, וכך גם נשלים את שאר המשימות שהצבנו".