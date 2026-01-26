בסרטון מרגש שפרסם הנשיא, הוא נפרד מהסיכה שליוותה אותו 843 ימים והכריז: "אין יותר אזרח ישראלי ברצועת עזה". הרצוג ספד ללוחם היס"מ והודה לכוחות הביטחון על השלמת מצוות פדיון שבויים

רגע היסטורי וטעון נרשם היום (ב') בבית הנשיא, כאשר יצחק הרצוג הסיר מעל דש חליפתו את סיכת החטופים הצהובה, אותה ענד ללא הפסקה מאז פרוץ המלחמה. המהלך הסמלי הגיע בעקבות השבת גופתו של רני גואילי הי"ד, לוחם היס"מ שנפל בקרב ב-7 באוקטובר וגופתו הוחזקה בשבי חמאס מאז.

"רני גואילי הגיבור שב לנוף מולדתו לאחר 843 יום!", אמר הנשיא בסרטון המיוחד. "לוחם היס״מ שיצא להציל חיים – סוף סוף חוזר למדינתו, משפחתו ולאדמתו. עם שלם מתרגש עד דמעות. הלב של כולנו עם הוריו טליק ואיציק, והמשפחה כולה, שנאבקו מאבק אצילי והירואי להחזרתו".

WhatsApp Video 2026 01 26 At 16.29.05

הנשיא הדגיש את החשיבות הלאומית של המבצע להשבת גואילי, וציין כי מדובר בסגירת מעגל כואבת שנמשכה שנים רבות. "מאז 2014 ולאחר שנים רבות וקשות – אין אזרח ישראלי ברצועת עזה", הצהיר הרצוג. "עם שלם התפלל וחיכה לרגע הזה – וכעת המעגל נסגר".

בדבריו הודה הנשיא לכוחות הביטחון על "מבצע חשוב מאין כמותו" ועל הזכות להשלים את מצוות פדיון שבויים, רגע לפני שהסיר את הסיכה שהפכה לסמל המאבק להשבת החטופים. "תודה מקרב לב לכל מי שהיה מעורב בהשבתו של רני. יהי זכרו ברוך", חתם הנשיא את דבריו.