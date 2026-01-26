הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שוחח עם משפחת גואילי לאחר זיהוי גופת בנם, רן ז"ל, שהושב לישראל במסגרת מבצע "לב אמיץ" שנערך בצפון רצועת עזה.

בשיחה הבהיר הרמטכ"ל כי צה"ל עמד בהתחייבותו להשיב את הלוחם. "עמדנו בהבטחה שלא משאירים אף אחד מאחור", אמר רא"ל זמיר. הוא הוסיף כי "חיילי צה"ל, הלוחמים בחזית וכל העם מתרגשים על חזרתו של רן לקבר ישראל".

רס"ל רן גואילי ז"ל, לוחם יס"מ שהיה בן 24 בנופלו, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה.

בהודעה רשמית מטעם הצבא נכתב כי צה"ל משתתף בצער המשפחה וכי הוא ימשיך ללוות את המשפחות והשבים ולפעול לחיזוק ביטחונם של אזרחי ישראל. עוד נמסר כי עם השבתו של גואילי, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה.