בעזרת בינה מלאכותית ומדדים יצירתיים כמו "מדד הפיצה" של הפנטגון, פותח דאשבורד חדש המחשב בזמן אמת את הסבירות לתקיפה אמריקאית בטהרן על בסיס נתונים גלויים

בזמן שבישראל ובעולם ממתינים בדריכות לראות האם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יורה על תקיפה באיראן, יונתן בק, מעצב מוצר ישראלי, החליט להפוך את אי-הוודאות למדע נתונים. בק פיתח כלי בשם StrikeRadar, מערכת מבוססת בינה מלאכותית המנתחת נתונים גלויים מהשטח כדי להעריך את אחוזי הסיכוי לתקיפה בכל רגע נתון.

על פי הדיווח באתר 'מאקו', המערכת, שנבנתה בערב אחד באמצעות כלי הפיתוח "קלוד קוד", משקללת מגוון רחב של אינדיקטורים: החל מביטולי טיסות בטהרן ומזג אוויר נוח לפעילות אווירית, ועד לנתונים אזוטריים יותר כמו "מדד הפיצה". מדד זה בוחן זינוקים בכמות משלוחי הפיצה למשרדי ממשל בוושינגטון בשעות לא שגרתיות – סימן היסטורי המעיד על עבודה מאומצת סביב השעון לקראת מבצעים צבאיים.

"עשיתי מחקר על הסימנים המקדימים להתקפות קודמות", סיפר בק. לדבריו, הכלי מתעדכן מדי חצי שעה ומנתח גם את נפח השיחות ברשתות החברתיות ואת תנועת המטוסים הצבאיים בשמי האיזור. נכון להבוקר, המערכת מצביעה על סיכוי נמוך יחסית לתקיפה בשעות הקרובות (כ-22%), לאחר שביממה האחרונה נרשמו שיאים גבוהים יותר.

הכלי זכה להתעניינות בינלאומית עצומה עם אלפי כניסות מכל העולם, ומדגיש את הדרך בה אזרחים משתמשים בטכנולוגיה כדי לעשות סדר בשיטפון המידע הבטחוני. בק עצמו מעריך כי תקיפה היא עניין של ימים בלבד, במיוחד לאחר פרסום נתוני הנפגעים האחרונים, וטוען כי בממשל טראמפ ירצו לשחזר את ההצלחה המדינית שנרשמה מול ונצואלה.